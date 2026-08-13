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Domy Szeregowe w Municipality of Thiva, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 270 m²
Kamienica jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attyka. Dom jest w budowie. Składa się z pięt…
$336,502
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 207 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 2 poz…
$433,910
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Townhouse jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attica. Dom jest w budowie. Pierwsze piętro m…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Thiva, Grecja

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