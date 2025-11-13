Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Argolis Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Garaż

Domy z garażem na sprzedaż w Argolis Regional Unit, Grecja

Municipality of Ermionida
75
Municipal Unit of Kranidi
63
Municipality of Nafplio
25
Municipal Unit of Nafplio
14
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Argolis Regional Unit.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Argolis Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się