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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ajos Nikolaos, Grecja

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mieszkania
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domy
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29 obiektów total found
Willa w Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Kod własności: HPS4691 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos za €725.000. Willa składa…
$844,716
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż luksusowa willa o powierzchni 600 m2 na działce o powierzchni 3.500 m2, położona…
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 380 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, j…
$1,07M
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Grekodom Development
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 433 m²
Po długich i starannych poszukiwaniach w regionie słynnej Eloundy, Spinalonga i jeziora Agio…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 307 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 307 m kw na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Położony zaledwie 50 metrów od piaszczystych plaż, nadmorskich kawiarni, tawerny i restaurac…
$216,995
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 240 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Agios Nikolaos, Grecja
Willa 2 pokoi
Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten dom położony jest w pięknym regionie Halkidiki, w odległości zaledwie 5 minut spacerem o…
$432,858
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Agencja
Halkidiki Properties
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Dom 2 pokoi w Agios Nikolaos, Grecja
Dom 2 pokoi
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Dom położony jest w miejscowości Agios Nicolaos 2,4 km od najbliższej plaży i 2,7 km od słyn…
$318,518
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 561 m²
Na sprzedaż dwa unikalne niedokończone amfiteatryczne wille na morzu. Wille są 281 m2 każdy …
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 65 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na drugim pi…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Tylko 50 metrów od piaszczystej plaży, nadmorskich kawiarni, tawern i restauracji, ten 1 pię…
$395,537
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 198 m2 na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$504,163
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 400 m kw. na Krecie. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą.
$637,583
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Grekodom Development
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Dom znajduje się w miejscowości Agios Nicolaos 2600 metrów od słynnej plaży Trani Ammoudia. …
$231,649
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Szeregowiec w Ajos Nikolaos, Grecja
Szeregowiec
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż nieruchomość składająca się z niezależnego mieszkania na parterze o powierzchni …
$613,968
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Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Agios Nikolaos, Grecja
Willa 2 pokoi
Agios Nikolaos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Przedstawienie domu na sprzedaż w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ta nieruchomość oferuj…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż duplex 110 metrów kwadratowych na Krecie. Duplex znajduje się na 2 piętrze i 3 p…
$578,429
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Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom 5 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Ta luksusowa willa na sprzedaż w Agios Nikolaos na Krecie znajduje się w okolicy Mochlos, na…
$4,78M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 130 m kw. na Krecie. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom 5 pokojów w Agios Nikolaos, Grecja
Dom 5 pokojów
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Dom znajduje się na przedmieściach miejscowości Agios Nicolaos 2300 metrów do niego, 1300 me…
$439,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Zaledwie 50 metrów od piaszczystej plaży, nadmorskich kawiarni, tawern i restauracji, ten pa…
$439,224
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Grekodom Development
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 518 m²
Obiekt położony jest w najlepszym miejscu na szczycie wzgórza z widokiem na Zatokę Mirabello…
$1,44M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Położony zaledwie 50 metrów od piaszczystych plaż, nadmorskich kawiarni, tawerny i restaurac…
$401,441
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Grekodom Development
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Willa w Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
Kod własności: HPS4690 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos za €725.000. Willa składa…
$844,716
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 280 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, 3 prysz…
$1,12M
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Dom 7 pokojów w Agios Nikolaos, Grecja
Dom 7 pokojów
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 330 m²
Kompleks nowych wybudowanych willi i maizonettes znajduje się na przedmieściach wsi Agios Ni…
$2,31M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 237 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 237 m kw. Na Krecie. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, je…
$1,30M
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Niekompletna willa na sprzedaż w Agios Nikolaos. Willa znajduje się zaledwie 200 metrów od m…
$767,461
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