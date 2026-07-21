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Domy z ogrodem na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

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Dusseldorf
7
Essen
4
Duisburg
4
Monchengladbach
3
2 obiekty total found
Dom 9 pokojów w Monchengladbach, Niemcy
Dom 9 pokojów
Monchengladbach, Niemcy
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena: 210.000 €za tę cenę otrzymasz dom z 3 apartamentami z 3 pokojami!! Co może być lepsze?…
$244,404
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Dom w Essen, Niemcy
Dom
Essen, Niemcy
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament budynek na sprzeda ¿w Essen Dobrze utrzymany, generuj ± cy przychód budynek miesz…
$765,531
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Typy nieruchomości w Nadrenia Północna-Westfalia.

wille
domy wolnostojące
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

z garażem
Tanie
Luksusowe
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