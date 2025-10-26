Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

4 obiekty total found
Dom wolnostojący 13 pokojów w Pulheim, Niemcy
Dom wolnostojący 13 pokojów
Pulheim, Niemcy
Pokoje 13
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
$2,17M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Dom wolnostojący
Mulheim an der Ruhr, Niemcy
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
$1,45M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 8 pokojów w Dortmund, Niemcy
Dom wolnostojący 8 pokojów
Dortmund, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 382 m²
Liczba kondygnacji 3
$2,27M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 10 pokojów w Wurselen, Niemcy
Dom wolnostojący 10 pokojów
Wurselen, Niemcy
Pokoje 10
Liczba kondygnacji 2
$1,74M
Zostaw prośbę
