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Domy z garażem na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

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Dusseldorf
7
Essen
4
Duisburg
4
Monchengladbach
3
1 obiekt total found
Dom w Essen, Niemcy
Dom
Essen, Niemcy
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament budynek na sprzeda ¿w Essen Dobrze utrzymany, generuj ± cy przychód budynek miesz…
$765,531
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Typy nieruchomości w Nadrenia Północna-Westfalia.

wille
domy wolnostojące
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

z Ogród
Tanie
Luksusowe
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