Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Nadrenia Północna-Westfalia
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak

Bliźniaki na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 4 pokoi
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 2
$871,352
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Dusseldorf, Niemcy
Bliźniak 5 pokojów
Dusseldorf, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
$795,835
Zostaw prośbę
Bliźniak 5 pokojów w Hagen, Niemcy
Bliźniak 5 pokojów
Hagen, Niemcy
Pokoje 5
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 3
$942,763
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się