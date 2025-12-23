Kompleks mieszkalny Damp

Dump (Morze Bałtyckie). Nowe apartamenty od €153000. KfW 40, pełne wykończenie, parking. Dostawa 2025

Tekst ogłoszenia:

📍 Niemcy, stan Schleswig- Holstein, Resort Damp (Damp)

🏗 Kompleks budowlany, dostawa: [podać rok, na przykład 2025]

🏷 CENA: od 153000 €124; Obszary: 32.51 do 72.75 m2

Dump jest malowniczym kurortem na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, znanym z centrum rehabilitacji MEDLIN, infrastruktury wellness i aktywnego wypoczynku. Położony między Kiel i Flensburg, jest idealnym miejscem do mieszkania nad morzem lub inwestycji w wynajem.

🏢 Projekt

Nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny dla 144 apartamentów. Architektura i inżynieria spełniają surowe niemieckie standardy efektywności energetycznej i komfortu.

Parametr ValueEnterprise5Wszystkie apartamenty 144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartamenty Terrace47 apartamenty Efekt✅Dostęp bez barier✅ (wszystkie apartamenty)

⚡️ Efektywność energetyczna (KfW 40 NH)

Dom jest certyfikowany zgodnie z normą KfW 40 - maksymalna efektywność energetyczna i minimalne rachunki za ogrzewanie:

Potrójne okna

Pompy ciepła (ogrzewanie i HWS)

Panele fotowoltaiczne (baterie słoneczne) na dachu

Wysoki poziom izolacji termicznej

✅ Niskie koszty operacyjne

✅ Komfortowy mikroklimat przez cały rok

✅ Możliwość uzyskania pożyczki preferencyjnej KfW

🛋 Udogodnienia w obiekcie

Apartamenty są wynajmowane "pod klucz" - przyjść i żyć:

Kuchnia:

W pełni wyposażony budynek kuchenny w sprzęcie:

lodówka

- piec

- szafka piekarnika

- kaptur

Łazienka:

Toaleta wisząca

Prysznic bez progu (wygodny dla wszystkich grup wiekowych)

Lusterko LED

Ciepła podłoga.

Salony:

Podłogi winylowe pod drzewem (odporne na ścieranie, ciepłe)

Duże okna - maksymalne naturalne światło

Studio - w pełni umeblowane (meble wliczone).

🚗 INFRASTRUKTURA I PARKOWANIE

Parking jest wliczone w cenę każdego mieszkania

Garaż podziemny - składowanie rowerów, ochrona przeciwpogodowa

Winda do wszystkich pięter

🌊 Lokalizacja i inwestycje

Dump to:

✅ Morze Bałtyckie, plaże, przyroda

✅ Największy ośrodek rehabilitacyjny MEDLIN (setki pracowników i pacjentów = zapotrzebowanie na wynajem)

✅ Wellness, sporty wodne, spacery, restauracje

✅ Dostępność transportu: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburg (1,5 h)

Co kupić za:

🏡 Stałe miejsce zamieszkania na ekologicznie czystym obszarze

💼 Wynajem (wymagany od pracowników medycznych, turystów, pacjentów w klinice)

📈 Inwestycje w rozwijającym się regionie kurortów

💰 Warunki zakupu

Koszt: od 153000 euro (w zależności od obszaru i podłogi)

Instalacja od dewelopera (określona indywidualnie)

Kredyty hipoteczne dla nierezydentów (do 50- 60%)

Pełne wsparcie prawne transakcji w języku rosyjskim i niemieckim

Pomoc w otwarciu konta w niemieckim banku

Cena: od 153000 €

Położenie: Niemcy, Damp, Morze Bałtyckie

Dostawa: 2025

Klasa: KfW 40, efektywność energetyczna

