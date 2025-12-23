  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Kilonia
  4. Kompleks mieszkalny Damp

Kompleks mieszkalny Damp

Kilonia, Niemcy
od
$180,257
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
10
ID: 33893
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Niemcy
  • Region / Państwo
    Szlezwik-Holsztyn
  • Miasto
    Kilonia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa ekonomiczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Русский Русский

Dump (Morze Bałtyckie). Nowe apartamenty od €153000. KfW 40, pełne wykończenie, parking. Dostawa 2025

Tekst ogłoszenia:

📍 Niemcy, stan Schleswig- Holstein, Resort Damp (Damp)
🏗 Kompleks budowlany, dostawa: [podać rok, na przykład 2025]
🏷 CENA: od 153000 €124; Obszary: 32.51 do 72.75 m2

Dump jest malowniczym kurortem na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, znanym z centrum rehabilitacji MEDLIN, infrastruktury wellness i aktywnego wypoczynku. Położony między Kiel i Flensburg, jest idealnym miejscem do mieszkania nad morzem lub inwestycji w wynajem.

🏢 Projekt

Nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny dla 144 apartamentów. Architektura i inżynieria spełniają surowe niemieckie standardy efektywności energetycznej i komfortu.

Parametr ValueEnterprise5Wszystkie apartamenty 144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartamenty Terrace47 apartamenty Efekt✅Dostęp bez barier✅ (wszystkie apartamenty)

⚡️ Efektywność energetyczna (KfW 40 NH)

Dom jest certyfikowany zgodnie z normą KfW 40 - maksymalna efektywność energetyczna i minimalne rachunki za ogrzewanie:

  • Potrójne okna

  • Pompy ciepła (ogrzewanie i HWS)

  • Panele fotowoltaiczne (baterie słoneczne) na dachu

  • Wysoki poziom izolacji termicznej

✅ Niskie koszty operacyjne
✅ Komfortowy mikroklimat przez cały rok
✅ Możliwość uzyskania pożyczki preferencyjnej KfW

🛋 Udogodnienia w obiekcie

Apartamenty są wynajmowane "pod klucz" - przyjść i żyć:

Kuchnia:

  • W pełni wyposażony budynek kuchenny w sprzęcie:
    lodówka
    - piec
    - szafka piekarnika
    - kaptur

Łazienka:

  • Toaleta wisząca

  • Prysznic bez progu (wygodny dla wszystkich grup wiekowych)

  • Lusterko LED

  • Ciepła podłoga.

Salony:

  • Podłogi winylowe pod drzewem (odporne na ścieranie, ciepłe)

  • Duże okna - maksymalne naturalne światło

Studio - w pełni umeblowane (meble wliczone).

🚗 INFRASTRUKTURA I PARKOWANIE

  • Parking jest wliczone w cenę każdego mieszkania

  • Garaż podziemny - składowanie rowerów, ochrona przeciwpogodowa

  • Winda do wszystkich pięter

🌊 Lokalizacja i inwestycje

Dump to:

  • ✅ Morze Bałtyckie, plaże, przyroda

  • ✅ Największy ośrodek rehabilitacyjny MEDLIN (setki pracowników i pacjentów = zapotrzebowanie na wynajem)

  • ✅ Wellness, sporty wodne, spacery, restauracje

  • ✅ Dostępność transportu: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburg (1,5 h)

Co kupić za:

  • 🏡 Stałe miejsce zamieszkania na ekologicznie czystym obszarze

  • 💼 Wynajem (wymagany od pracowników medycznych, turystów, pacjentów w klinice)

  • 📈 Inwestycje w rozwijającym się regionie kurortów

💰 Warunki zakupu

  • Koszt: od 153000 euro (w zależności od obszaru i podłogi)

  • Instalacja od dewelopera (określona indywidualnie)

  • Kredyty hipoteczne dla nierezydentów (do 50- 60%)

  • Pełne wsparcie prawne transakcji w języku rosyjskim i niemieckim

  • Pomoc w otwarciu konta w niemieckim banku

📩Napisz do czatu - wyślę:

  • Bieżąca lista cen i planowanie

  • Prezentacja projektu i wizualizacja 3D

  • Obszar i informacje o wynajmie

  • Organizacja wyświetlania online lub konsultacji z deweloperem

Cena: od 153000 €
Położenie: Niemcy, Damp, Morze Bałtyckie
Dostawa: 2025
Klasa: KfW 40, efektywność energetyczna

# Niemcy # Damp # BalticSea # Real EstateIn Germany # KfW40 # Dying Apartment # Energy Efficient Home # InvestmentIn Germany # NewSea # SubKey

Lokalizacja na mapie

Kilonia, Niemcy
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
