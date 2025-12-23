Kompleks mieszkalny Damp

Dump (Morze Bałtyckie). Nowe apartamenty od €153000. KfW 40, pełne wykończenie, parking. Dostawa 2025
Tekst ogłoszenia:
📍 Niemcy, stan Schleswig- Holstein, Resort Damp (Damp)
🏗 Kompleks budowlany, dostawa: [podać rok, na przykład 2025]
🏷 CENA: od 153000 €124; Obszary: 32.51 do 72.75 m2
Dump jest malowniczym kurortem na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, znanym z centrum rehabilitacji MEDLIN, infrastruktury wellness i aktywnego wypoczynku. Położony między Kiel i Flensburg, jest idealnym miejscem do mieszkania nad morzem lub inwestycji w wynajem.
🏢 Projekt
Nowoczesny 5-piętrowy budynek mieszkalny dla 144 apartamentów. Architektura i inżynieria spełniają surowe niemieckie standardy efektywności energetycznej i komfortu.
Parametr ValueEnterprise5Wszystkie apartamenty 144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 apartamenty Terrace47 apartamenty Efekt✅Dostęp bez barier✅ (wszystkie apartamenty)
⚡️ Efektywność energetyczna (KfW 40 NH)
Dom jest certyfikowany zgodnie z normą KfW 40 - maksymalna efektywność energetyczna i minimalne rachunki za ogrzewanie:
Potrójne okna
Pompy ciepła (ogrzewanie i HWS)
Panele fotowoltaiczne (baterie słoneczne) na dachu
Wysoki poziom izolacji termicznej
✅ Niskie koszty operacyjne
✅ Komfortowy mikroklimat przez cały rok
✅ Możliwość uzyskania pożyczki preferencyjnej KfW
🛋 Udogodnienia w obiekcie
Apartamenty są wynajmowane "pod klucz" - przyjść i żyć:
Kuchnia:
W pełni wyposażony budynek kuchenny w sprzęcie:
lodówka
- piec
- szafka piekarnika
- kaptur
Łazienka:
Toaleta wisząca
Prysznic bez progu (wygodny dla wszystkich grup wiekowych)
Lusterko LED
Ciepła podłoga.
Salony:
Podłogi winylowe pod drzewem (odporne na ścieranie, ciepłe)
Duże okna - maksymalne naturalne światło
Studio - w pełni umeblowane (meble wliczone).
🚗 INFRASTRUKTURA I PARKOWANIE
Parking jest wliczone w cenę każdego mieszkania
Garaż podziemny - składowanie rowerów, ochrona przeciwpogodowa
Winda do wszystkich pięter
🌊 Lokalizacja i inwestycje
Dump to:
✅ Morze Bałtyckie, plaże, przyroda
✅ Największy ośrodek rehabilitacyjny MEDLIN (setki pracowników i pacjentów = zapotrzebowanie na wynajem)
✅ Wellness, sporty wodne, spacery, restauracje
✅ Dostępność transportu: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hamburg (1,5 h)
Co kupić za:
🏡 Stałe miejsce zamieszkania na ekologicznie czystym obszarze
💼 Wynajem (wymagany od pracowników medycznych, turystów, pacjentów w klinice)
📈 Inwestycje w rozwijającym się regionie kurortów
💰 Warunki zakupu
Koszt: od 153000 euro (w zależności od obszaru i podłogi)
Instalacja od dewelopera (określona indywidualnie)
Kredyty hipoteczne dla nierezydentów (do 50- 60%)
Pełne wsparcie prawne transakcji w języku rosyjskim i niemieckim
Pomoc w otwarciu konta w niemieckim banku
📩Napisz do czatu - wyślę:
Bieżąca lista cen i planowanie
Prezentacja projektu i wizualizacja 3D
Obszar i informacje o wynajmie
Organizacja wyświetlania online lub konsultacji z deweloperem
