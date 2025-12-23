  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa ...

Hausen, Niemcy
od
$808,541
VAT
BTC
9.6174299
ETH
504.0906223
USDT
799 391.6031025
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
2
ID: 33094
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 44
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 23.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Niemcy
  • Region / Państwo
    Hesja
  • Okolica
    Werra Meissner Kreis
  • Wioska
    Hausen

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    14

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

O kompleksie

text

Lokalizacja na mapie

Hausen, Niemcy






