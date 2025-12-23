Kompleks mieszkalny MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

ISB GLOBAL Immobilien & amp; BAUTRGER

INWESTYCJA PREMIUM W NIEMIEC

MOREFAMILE W LAGIE CENTRALNEJ

CELE

Na górze 6

63697 Ortenberg Selters

Niemcy

PROJEKTY

Projekt ten jest skierowany do krajowych i międzynarodowych inwestorów, którzy chcą inwestować w Niemczech w perspektywie długoterminowej i osiągnąć stały dochód z wynajmu

Inwestorzy międzynarodowi mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Niemczech poprzez tę inwestycję w nieruchomości

Gwarancja na dokument pobytowy nie jest wyraźnie podana, ponieważ zależy to od właściwych organów

Akompaniament doświadczonych prawników biznesowych Notar i prawnik jest zawarty w Full Service

SYTUACJA I STANDARDY

Ortenberg Selters jest centralną i pożądaną lokalizacją o wysokiej wartości

Obiekt oddalony jest o 16 km od centrum miasta.

Około 5 kilometrów od Büdingen i Altenstadt

Bardzo dobre połączenie autostrad

Frankfurt nad Menem i Gießen szybko dostępne

Historyczne stare budynki w środowisku wysoki popyt na nowoczesne nowe budynki

Czyste powietrze dużo zielone krótkie ścieżki do szkół przedszkola Lekarze Zakupy Kawiarnie obiektów sportowych Outdoor basen i obiektów kulturalnych

ZASADY I ZASADY

Wielkość terenu ok. 324 metrów kwadratowych

Centralna lokalizacja w Ortenberg Selters

Mieszany obszar możliwy komercyjny na parterze opcjonalnie

Bardzo wysoki popyt na nowoczesne apartamenty

ROŚLINY

Istniejący budynek jest w trakcie budowy

Prośba wstępna dla inwestorów

Zezwolenie na budowę nie jest jeszcze dostępne

Odchylenia w ramach późniejszego pozwolenia na budowę są możliwe i są kompensowane za ponad metr kwadratowy ceny

OCHRONA

Dom wielorodzinny z łącznie 4 kwaterami

2 domy jednoosobowe każde 2 apartamenty na pół

Powierzchnia mieszkalna na jednostkę ok. 62 metry kwadratowe

Opcjonalne mieszkanie na poddaszu po budowie Novelle 2025 nie jest uwzględniona w obliczeniach podstawowych

Budowa piwnicy nie jest wymagana

Klatka schodowa nie jest konieczna.

Wydajne i optymalizowane planowanie

TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Efektywna energetycznie konstrukcja zgodnie z obecną normą

Pompowanie ciepła

Układ słoneczny na dachu

Wysokiej jakości izolacja i uszczelki

Nowoczesne okna z wieloma szybami

MIETS I ERTAIN

Powierzchnia całkowita 4 × 62 m2 = 248 m2

Średnia wynajem na zimno 17 Euro za metr kwadratowy

Apartamenty

248 m2 × 17 €= 4,216 €/ miesiąc

Roczne dochody z wynajmu mieszkań 4.216 €× 12 = 50.592 €

Parking

5 dzbanków × 50 €na miesiąc = 250 €na miesiąc

Roczne dochody z wynajmu Parking 250 €× 12 = 3000 €

Dochody ogółem na rok 50.592 EUR + 3000 EUR = 53.592 EUR

NUMERY FINANSOWE

Turnkey stała cena 4,500 €za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej

Obejmuje nieruchomości rozbiórki pozwolenia planowania zatwierdzenia technologii projektowania konstrukcji pompa ciepła panele słoneczne uszczelnienia wszystkie A do Z

Całkowita wielkość inwestycji 1.116.000 EUR

Zwrot brutto 53,592 EUR · 1,116,000 EUR

Szacowana wartość rynkowa po ukończeniu ok. 1.320.000 EUR

Inwestor może sprzedawać jednostki indywidualnie lub całkowicie

Cena sprzedaży za m2 po zakończeniu 5.500 €

PLAN PŁATNOŚCI

Płatności w drodze postępu

Brak niepotrzebnego zatrzymywania kapitału

1 Zakup gruntów i wpis do rejestru gruntów

2 wyburzenie i rozwój

3 Budowa podłóg surowych

4 dach i obudowa

5 Projektowanie wnętrz i technologia

6 wskaźnik zamknięcia 5 procent na ręce

PEŁNE USŁUGI INWESTYCYJNE

Zarządzanie projektem przez ISB Global Bauträger

Architekci i projektanci

Wsparcie prawników przedsiębiorców

Notariusz i towarzysz prawny

Zarządzanie domem i opieka nad najemcą na życzenie

POWIADOMIENIE PRAWNE

Wszystkie informacje oparte są na aktualnym stanie planowania

Zmiany dokonywane przez organy są możliwe

Wszystkie dane liczbowe przedstawiają obliczenia i nie są wiążące

Ekspozycja ta nie jest ofertą umowną

Wszystkie usługi i usługi świadczone są zgodnie z życzeniem inwestorów

Zezwolenie na pobyt dla inwestorów międzynarodowych jest dozwolone po badaniu ustawowym

Wszystkie dane są starannie badane, ale bez gwarancji