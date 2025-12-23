  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Kompleks mieszkalny MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Selters, Niemcy
od
$1,36M
;
4 1
ID: 33135
Data aktualizacji: 5.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Niemcy
  • Region / Państwo
    Hesja
  • Okolica
    Wetteraukreis
  • Wioska
    Selters

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Dodatkowo

  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Deutsch Deutsch

ISB GLOBAL Immobilien & amp; BAUTRGER

INWESTYCJA PREMIUM W NIEMIEC
MOREFAMILE W LAGIE CENTRALNEJ

CELE
Na górze 6
63697 Ortenberg Selters
Niemcy

PROJEKTY
Projekt ten jest skierowany do krajowych i międzynarodowych inwestorów, którzy chcą inwestować w Niemczech w perspektywie długoterminowej i osiągnąć stały dochód z wynajmu
Inwestorzy międzynarodowi mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Niemczech poprzez tę inwestycję w nieruchomości
Gwarancja na dokument pobytowy nie jest wyraźnie podana, ponieważ zależy to od właściwych organów
Akompaniament doświadczonych prawników biznesowych Notar i prawnik jest zawarty w Full Service

SYTUACJA I STANDARDY
Ortenberg Selters jest centralną i pożądaną lokalizacją o wysokiej wartości
Obiekt oddalony jest o 16 km od centrum miasta.
Około 5 kilometrów od Büdingen i Altenstadt
Bardzo dobre połączenie autostrad
Frankfurt nad Menem i Gießen szybko dostępne
Historyczne stare budynki w środowisku wysoki popyt na nowoczesne nowe budynki
Czyste powietrze dużo zielone krótkie ścieżki do szkół przedszkola Lekarze Zakupy Kawiarnie obiektów sportowych Outdoor basen i obiektów kulturalnych

ZASADY I ZASADY
Wielkość terenu ok. 324 metrów kwadratowych
Centralna lokalizacja w Ortenberg Selters
Mieszany obszar możliwy komercyjny na parterze opcjonalnie
Bardzo wysoki popyt na nowoczesne apartamenty

ROŚLINY
Istniejący budynek jest w trakcie budowy
Prośba wstępna dla inwestorów
Zezwolenie na budowę nie jest jeszcze dostępne
Odchylenia w ramach późniejszego pozwolenia na budowę są możliwe i są kompensowane za ponad metr kwadratowy ceny

OCHRONA
Dom wielorodzinny z łącznie 4 kwaterami
2 domy jednoosobowe każde 2 apartamenty na pół
Powierzchnia mieszkalna na jednostkę ok. 62 metry kwadratowe
Opcjonalne mieszkanie na poddaszu po budowie Novelle 2025 nie jest uwzględniona w obliczeniach podstawowych
Budowa piwnicy nie jest wymagana
Klatka schodowa nie jest konieczna.
Wydajne i optymalizowane planowanie

TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
Efektywna energetycznie konstrukcja zgodnie z obecną normą
Pompowanie ciepła
Układ słoneczny na dachu
Wysokiej jakości izolacja i uszczelki
Nowoczesne okna z wieloma szybami

MIETS I ERTAIN
Powierzchnia całkowita 4 × 62 m2 = 248 m2
Średnia wynajem na zimno 17 Euro za metr kwadratowy

Apartamenty
248 m2 × 17 €= 4,216 €/ miesiąc
Roczne dochody z wynajmu mieszkań 4.216 €× 12 = 50.592 €

Parking
5 dzbanków × 50 €na miesiąc = 250 €na miesiąc
Roczne dochody z wynajmu Parking 250 €× 12 = 3000 €

Dochody ogółem na rok 50.592 EUR + 3000 EUR = 53.592 EUR

NUMERY FINANSOWE
Turnkey stała cena 4,500 €za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej
Obejmuje nieruchomości rozbiórki pozwolenia planowania zatwierdzenia technologii projektowania konstrukcji pompa ciepła panele słoneczne uszczelnienia wszystkie A do Z

Całkowita wielkość inwestycji 1.116.000 EUR
Zwrot brutto 53,592 EUR · 1,116,000 EUR
Szacowana wartość rynkowa po ukończeniu ok. 1.320.000 EUR
Inwestor może sprzedawać jednostki indywidualnie lub całkowicie
Cena sprzedaży za m2 po zakończeniu 5.500 €

PLAN PŁATNOŚCI
Płatności w drodze postępu
Brak niepotrzebnego zatrzymywania kapitału

1 Zakup gruntów i wpis do rejestru gruntów
2 wyburzenie i rozwój
3 Budowa podłóg surowych
4 dach i obudowa
5 Projektowanie wnętrz i technologia
6 wskaźnik zamknięcia 5 procent na ręce

PEŁNE USŁUGI INWESTYCYJNE
Zarządzanie projektem przez ISB Global Bauträger
Architekci i projektanci
Wsparcie prawników przedsiębiorców
Notariusz i towarzysz prawny
Zarządzanie domem i opieka nad najemcą na życzenie

POWIADOMIENIE PRAWNE
Wszystkie informacje oparte są na aktualnym stanie planowania
Zmiany dokonywane przez organy są możliwe
Wszystkie dane liczbowe przedstawiają obliczenia i nie są wiążące
Ekspozycja ta nie jest ofertą umowną
Wszystkie usługi i usługi świadczone są zgodnie z życzeniem inwestorów
Zezwolenie na pobyt dla inwestorów międzynarodowych jest dozwolone po badaniu ustawowym
Wszystkie dane są starannie badane, ale bez gwarancji

Selters, Niemcy
Zespół mieszkaniowy MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Zespół mieszkaniowy MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Zespół mieszkaniowy MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Zespół mieszkaniowy MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Zespół mieszkaniowy MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Selters, Niemcy
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
CELENa górze 663697 Ortenberg SeltersNiemcyPROJEKTYProjekt ten jest skierowany do krajowych i międzynarodowych inwestorów, którzy chcą inwestować w Niemczech w perspektywie długoterminowej i osiągnąć stały dochód z wynajmuInwestorzy międzynarodowi mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na…
Agencja
Zostaw prośbę
