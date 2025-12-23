Kompleks mieszkalny MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

CELE
Na górze 6
63697 Ortenberg Selters
Niemcy
PROJEKTY
Projekt ten jest skierowany do krajowych i międzynarodowych inwestorów, którzy chcą inwestować w Niemczech w perspektywie długoterminowej i osiągnąć stały dochód z wynajmu
Inwestorzy międzynarodowi mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Niemczech poprzez tę inwestycję w nieruchomości
Gwarancja na dokument pobytowy nie jest wyraźnie podana, ponieważ zależy to od właściwych organów
Akompaniament doświadczonych prawników biznesowych Notar i prawnik jest zawarty w Full Service
SYTUACJA I STANDARDY
Ortenberg Selters jest centralną i pożądaną lokalizacją o wysokiej wartości
Obiekt oddalony jest o 16 km od centrum miasta.
Około 5 kilometrów od Büdingen i Altenstadt
Bardzo dobre połączenie autostrad
Frankfurt nad Menem i Gießen szybko dostępne
Historyczne stare budynki w środowisku wysoki popyt na nowoczesne nowe budynki
Czyste powietrze dużo zielone krótkie ścieżki do szkół przedszkola Lekarze Zakupy Kawiarnie obiektów sportowych Outdoor basen i obiektów kulturalnych
ZASADY I ZASADY
Wielkość terenu ok. 324 metrów kwadratowych
Centralna lokalizacja w Ortenberg Selters
Mieszany obszar możliwy komercyjny na parterze opcjonalnie
Bardzo wysoki popyt na nowoczesne apartamenty
ROŚLINY
Istniejący budynek jest w trakcie budowy
Prośba wstępna dla inwestorów
Zezwolenie na budowę nie jest jeszcze dostępne
Odchylenia w ramach późniejszego pozwolenia na budowę są możliwe i są kompensowane za ponad metr kwadratowy ceny
OCHRONA
Dom wielorodzinny z łącznie 4 kwaterami
2 domy jednoosobowe każde 2 apartamenty na pół
Powierzchnia mieszkalna na jednostkę ok. 62 metry kwadratowe
Opcjonalne mieszkanie na poddaszu po budowie Novelle 2025 nie jest uwzględniona w obliczeniach podstawowych
Budowa piwnicy nie jest wymagana
Klatka schodowa nie jest konieczna.
Wydajne i optymalizowane planowanie
TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE
Efektywna energetycznie konstrukcja zgodnie z obecną normą
Pompowanie ciepła
Układ słoneczny na dachu
Wysokiej jakości izolacja i uszczelki
Nowoczesne okna z wieloma szybami
MIETS I ERTAIN
Powierzchnia całkowita 4 × 62 m2 = 248 m2
Średnia wynajem na zimno 17 Euro za metr kwadratowy
Apartamenty
248 m2 × 17 €= 4,216 €/ miesiąc
Roczne dochody z wynajmu mieszkań 4.216 €× 12 = 50.592 €
Parking
5 dzbanków × 50 €na miesiąc = 250 €na miesiąc
Roczne dochody z wynajmu Parking 250 €× 12 = 3000 €
Dochody ogółem na rok 50.592 EUR + 3000 EUR = 53.592 EUR
NUMERY FINANSOWE
Turnkey stała cena 4,500 €za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej
Obejmuje nieruchomości rozbiórki pozwolenia planowania zatwierdzenia technologii projektowania konstrukcji pompa ciepła panele słoneczne uszczelnienia wszystkie A do Z
Całkowita wielkość inwestycji 1.116.000 EUR
Zwrot brutto 53,592 EUR · 1,116,000 EUR
Szacowana wartość rynkowa po ukończeniu ok. 1.320.000 EUR
Inwestor może sprzedawać jednostki indywidualnie lub całkowicie
Cena sprzedaży za m2 po zakończeniu 5.500 €
PLAN PŁATNOŚCI
Płatności w drodze postępu
Brak niepotrzebnego zatrzymywania kapitału
1 Zakup gruntów i wpis do rejestru gruntów
2 wyburzenie i rozwój
3 Budowa podłóg surowych
4 dach i obudowa
5 Projektowanie wnętrz i technologia
6 wskaźnik zamknięcia 5 procent na ręce
PEŁNE USŁUGI INWESTYCYJNE
Zarządzanie projektem przez ISB Global Bauträger
Architekci i projektanci
Wsparcie prawników przedsiębiorców
Notariusz i towarzysz prawny
Zarządzanie domem i opieka nad najemcą na życzenie
POWIADOMIENIE PRAWNE
Wszystkie informacje oparte są na aktualnym stanie planowania
Zmiany dokonywane przez organy są możliwe
Wszystkie dane liczbowe przedstawiają obliczenia i nie są wiążące
Ekspozycja ta nie jest ofertą umowną
Wszystkie usługi i usługi świadczone są zgodnie z życzeniem inwestorów
Zezwolenie na pobyt dla inwestorów międzynarodowych jest dozwolone po badaniu ustawowym
Wszystkie dane są starannie badane, ale bez gwarancji