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Lokale Biurowe w Frankfurt nad Menem, Niemcy

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4 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 949 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 949 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 3
Pakiet lokali komercyjnych w nowym projekcie na przedmieściach Frankfurtu nad Menem z długim…
$3,57M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 3 200 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 3 200 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 3 200 m²
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż znajduje się 7- piętrowy prestiżowy biurowy i komercyjny budynek położony w samy…
$20,02M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Pomieszczenie biurowe 949 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 949 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 949 m²
Liczba kondygnacji 3
Pakiet lokali komercyjnych w nowym projekcie we Frankfurcie nad Menem z długoterminowymi ind…
$3,60M
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Pomieszczenie biurowe 950 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pomieszczenie biurowe 950 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 950 m²
Pakiet lokali handlowych z długoterminowymi indeksowanymi leasingami na przedmieściach Frank…
$4,01M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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