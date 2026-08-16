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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy

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4 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w nowym projekcie w kurorcie na przedmieściach Frankfurtu …
$1,13M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Mieszkanie 4 pokoi w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w nowym projekcie w kurorcie na przedmieściach Frankfurtu …
$1,22M
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Dom 7 pokojów w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Dom 7 pokojów
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Pokoje 7
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny "inteligentny dom" z centralnej lokalizacji w miejscowości wypoczynkowej Bad Homb…
$1,95M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Willa
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Sypialnie 7
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny "inteligentny dom" z centralnej lokalizacji w miejscowości wypoczynkowej Bad Homb…
$2,15M
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