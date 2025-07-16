Apart hotel Novotel

Opłata początkowa od 50% w studio. Rata w wieku 18 metrów. Początkowy wkład 30% na mieszkania od 50m2. Rata po 18 miesiącach. 70 \ 30 - 70% PV. 30% jest płacone za czynsz przez 3 lata. ( skontaktuj się z menedżerem ).

Złożone zdjęcia \ Novotel Lokation 7 km od Batumi ( w kierunku Mahinjauri ) 20 m od morza Marka Novotel 4* Rozpoczęcie budowy bloku A: pod koniec stycznia 2022 r 7 września 2022 r .: wybudowano 6 pięter Koniec budowy bloku A: grudzień 2023 r Uruchomienie bloku A czerwiec 2024 r Uruchomienie bloku B czerwiec 2025 r Rata: w bloku A w 18mes w bloku B na 24mes Pokoje hotelowe i apartamenty 2 budynki A i B 13 pięter Powierzchnia od 33,3 m2 do 159,8 m2 Blok A sprzedaje mieszkania tylko pod klucz. Blok B sprzedaje mieszkania w białej ramie lub pod klucz. W bloku B klient będzie musiał zakupić naprawy od dewelopera na 6 miesięcy przed zakończeniem projektu. Koszt naprawy pod klucz 800 USD za mkwKOMPLEKSOWY W TRZECIM PRZYGOTOWANIU BATUMI. MOŻESZ POMÓC UNIWERSALNYM WIDOKEM NA MORZE I MORZU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH W 20 MINUT SPACERA BATUM BOTHINESTRIC OGRÓD I ZMYSŁU „Zielony MYSEL”, NARODOWY PARK MCIRALNY. CENTRUM BATUMI WSZYSTKICH W 10 MINUT EZD. Z TWOJEGO KOMFORTU BĘDZIEMY UWZGLĘDNIĆ INFRASTRUKTURĘ BOGA - RESEPHN, Panoramiczną BASSINĘ, SPA, RESTAURACJĘ I POŁUDNIOWĄ LATĘ. MOŻESZ WYKORZYSTAĆ DOCHODY ZA WŁASNE I OTRZYMAĆ RÓWNIEŻ PASYWNE DOCHODY, KTÓRE W ŚRODKU POBYTU 12% W ROKU. INFRASTRUKTURA: recepcja restauracja panoramiczny bar na dachu prywatna plaża i leżaki. Inteligentne drzwi do bezpiecznego przejścia na plażę. basen na dachu spa fitness sklep parking podziemny terytorium z ogrodem dla dzieci: place zabaw, centrum dla dzieci, basen w parku. Europejska marka - “ NOVOTEL Hotele ” .4zv Planowane dochody z wynajmu do 12% rocznie Program lojalnościowy w hotelach na całym świecie. Kodeks karny pobiera prowizję w wysokości 40%, właściciel 60%. 40% obejmuje 1. Płatność za usługę 0,90 $ za mkw ( obejmuje to zapłatę za energię elektryczną zużywaną przez budynek, kamery, windy, zabezpieczenia itp. ... ) 2). Sprzątanie mieszkania 3). Czyste ręczniki + pościel. 4. Szampony, płyny mydlane itp... 5. Reklama i przyciąganie gości 6. Ubezpieczenie ( w przypadku zerwania, firma zobowiązuje się to naprawić ). 7. Przyjęcie 8. Narzędzia Narzędzia są opłacane przez Wielką Brytanię. Podatki są płacone przez właściciela. Pokoje będą miały kuchnie. Ograniczenie pobytu właściciela do 3 tygodni w roku w obu blokach. Opcje płatności w polu A:Płatność w bloku B: 30% PV. rata za 24 miesiące. Płatność za pomocą kryptowaluty jest możliwa. Proces budowy jest finansowany przez wiodący bank w Gruzji Plan budowy bloku A: 02.2023 kończy budowę ramy 06.2023 zakończenie projektu 02.2024 zakończenie naprawy \ separacja 06.2024 otwarcie bloku A 06.2025 otwarcie bloku B