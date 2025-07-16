Apart hotel Sioni Lake Resort and Spa

Luksusowe życie w Sioni Lake Resort & Spa

Pierwszy blok nowego elitarnego kompleksu Archi, Sioni Lake Resort & Spa, to pięciopiętrowy apartament z 75 luksusami, sztuką i nowoczesnymi apartamentami studyjnymi. Zaprojektowany przez hiszpańską firmę Chapman Taylor Madrid Studio, budynek łączy styl, komfort i energooszczędną konstrukcję z blokami YTONG, dekoracyjnym tynkiem i szybami szklanymi.

W pełni umeblowane i gotowe do zabawy

Wszystkie apartamenty są w pełni odnowione, umeblowane i wyposażone w nowoczesne urządzenia. Mieszkańcy i goście mogą korzystać z wyjątkowej infrastruktury ośrodka bez opuszczania kompleksu.

Niedopasowane udogodnienia Four-Sezon

Doświadczyć otwarte i kryte baseny o powierzchni 2500 m ², park wodny, zimowy basen, spa i centrum odnowy biologicznej, sala fitness (3000 m ²), sala bankietowa dla 550 gości, sale konferencyjne, 5 restauracji, bary, salony, kino open- air, amfiteatr, plac zabaw dla dzieci, ogród zimowy, lądowisko dla helikopterów i 3 km bulwar nad jeziorem z ściekami spacerowymi i rowerowymi. Do obiektów sportowych należą: tenis, koszykówka, boiska do piłki nożnej, korty padel, strefa rybacka i zamek błyskawiczny.

Zapierające dech w piersiach naturalne okolice

Położony 50 km od Tbilisi na 1,100 metrów nad poziomem morza, w pobliżu Parku Narodowego Tbilisi w miejscowości Sioni, kurort oferuje czterosezonowy klimat z jeziorem, góry i widoki na las - idealne dla tych, którzy cenią przyrodę, spokój i bliskość miasta.