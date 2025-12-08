  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Francja

Cannes
11
Antibes
11
Alpy Nadmorskie
55
Nicea
29
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Nicea, Francja
od
$383,099
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex surrounded by forest, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$454,445
Kompleks mieszkalny oferuje od pracowni funkcjonalnych do przestronnych 4-pokojowych apartamentów rodzinnych, z których większość ma widok na morze lub park leśny. Salony są zalane naturalnym światłem dzięki dużym oknom. Apartamenty są zaprojektowane zgodnie z nowoczesnymi standardami komfor…
Agencja
TRANIO
Rezydencja v elitnom kvartale
Rezydencja v elitnom kvartale
Rezydencja v elitnom kvartale
Rezydencja v elitnom kvartale
Antibes, Francja
od
$434,886
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Elitarny i nowoczesny dom z ogrodem i basenem. W pobliżu Muzeum Fernouda. Apartamenty są bardzo jasne, z dużymi tarasami i przeszklone loggie. 10 minut do plaży.Raty płatnicze.Obniżone opłaty notarialne. Można wybrać materiały wykończeniowe.Opcje mieszkania:2 pokoje od 42 m2 od 270.000 euro;…
Deweloper
Premiumazur
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$575,631
Projekt rezydencji jest odpowiedzią na nowoczesne wymagania bioklimatyczne. Unikalny układ fasad pozwala cieszyć się wyjątkową panoramą eko-doliny Nicei, od wzgórz Riwiery do wybrzeża. W apartamentach, każdy szczegół został przemyślany w celu poprawy komfortu życia: duże balkony i tarasy, zd…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Francja
od
$477,750
Kompleks położony zaledwie kilka minut od plaż i przystani oferuje apartamenty od 2 do 5 pokoi wykończone wysokiej jakości materiałami. Tarasy rezydencji są magicznymi miejscami, które zacierają granice pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym. Na najwyższym piętrze znajdują się prestiżowe…
Agencja
TRANIO
Rezydencja s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Rezydencja s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Rezydencja s zivopisnym sadom radom s centrom Kann
Cannes, Francja
od
$408,705
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z tętniącym życiem ogrodem i basenem. Tylko 12 apartamentów w rezydencji. Do morza i plaży jest 15 minut. Blisko sklepów, butików, szkół. Parkowanie.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata notarialna.2- pokojowe apartamenty od 45 m2 od 225,000 euro;3- pokój od 66 m2 od 337000 euro
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$534,847
Kompleks łączy wszystkie udogodnienia nowoczesności z klasyczną elegancją architektury, która szanuje dziedzictwo miasta. Budynek oferuje 29 apartamentów od studia do 3 sypialni. Bezpośredni dostęp do prywatnego parkingu podziemnego znajduje się obok Rue Voltaire.Wyposażenie i wyposażenie w …
Agencja
TRANIO
Rezydencja s vidom na more i bassejnom
Rezydencja s vidom na more i bassejnom
Rezydencja s vidom na more i bassejnom
Rezydencja s vidom na more i bassejnom
Rezydencja s vidom na more i bassejnom
Antibes, Francja
od
$597,545
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
15 minut od plaży i portu, kilka minut od centrum miasta, stacji. Od studia do 4 pokojowych apartamentów. Wszystkie apartamenty z dużymi tarasami lub balkonami. Basen, solarium, ogród cytrusowy. Parkowanie.Opłata za instalację, obniżona opłata notarialna, gwarancje budowlane, mieszkanie speł…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$431,140
Zgodnie z architekturą deko artystyczną tego obszaru, fasady budynku wyróżniają elegancki i symboliczny design. Tradycyjne metalowe balkony wspierają pragnienie przejrzystości. Jego elegancja jest akcentowana przez szlachetne materiały, takie jak polerowany kamień i szkliwo. Dostawa - drugi …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$471,924
Przytulna rezydencja otoczona zielenią, gdzie każdy szczegół jest rozważany dla harmonijnej integracji z otaczającym krajobrazem naturalnym. Wyrafinowana i nowoczesna architektura budynku przypomina łuk łodzi i oferuje unikalny i nowoczesny design. Budynek składa się tylko z 13 apartamentów …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex 800 m from the beach, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$365,887
W centrum kompleksu pomiędzy budynkami znajduje się ogród krajobrazowy, a w południowej części działki znajduje się wspólny basen. Prywatne miejsca parkingowe w piwnicy wyposażone są w stacje ładowania i jest również pomieszczenie dla rowerów.Wyposażenie i wyposażenie w domu Pompa ciepła do …
Agencja
TRANIO
Rezydencja Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Rezydencja Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Rezydencja Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Rezydencja Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Nicea, Francja
od
$410,131
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rezydencja znajduje się w pobliżu bulwaru Gambetta i plaż. Niedaleko piekarnie, małe sklepy, przedszkola, szkoły, wygodny dostęp do autostrady.Wszystkie apartamenty z balkonem i loggiami.Widok na miasto i zielone wzgórza, bez vis- a- vis.Parking.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata notarial…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0
407,794
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francja
od
$1,04M
Kompleks oferuje od studia do 3-pokojowych apartamentów. Każdy apartament jest jasny, funkcjonalny, z przyjemną temperaturą latem i zimą. Większość apartamentów posiada duże tarasy i balkony, które mogą być wyposażone. Można kupić miejsce parkingowe za cenę od 60 do 100 tysięcy euro.Cechy mi…
Agencja
TRANIO
Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Rezydencja Rezidencia radom s plazem i tennisnym klubom
Cannes, Francja
od
$535,383
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Zamknięta i elitarna rezydencja, 5 minut spacerem od plaży, w pobliżu klubu tenisowego.Rezydencja otoczona jest ogrodem, na terenie - basenem. Wielkie tarasy. Parkowanie pod ziemią. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe.Można wybrać płytki ceramiczne.Opcje mieszkania:2- pokój od 48 m2 + 9…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francja
od
$810,194
W wzgórzach między Niceą a Monako, w uroczym naturalnym otoczeniu, leży ten wyjątkowy projekt z basenem. 22 apartamenty, od 2 do 5 pokoi, które są głównie na południe, i większość mają wspaniałe widoki na morze. Apartamenty znajdują się w 2 budynkach, z których wszystkie posiadają balkon, pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Cozy residential complex with a garden and a parking in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$958,996
Nowy rozwój jedno- trzy sypialnie apartamenty na sprzedaż w odległości krótkiego spaceru do plaży i blisko Marina i starego miasta Antibes. Apartamenty na najwyższym piętrze korzystają z widokiem na morze i solarium na dachu i ogród krajobrazowy przed rezydencją zapewnia spokój i spokój w pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francja
od
$448,619
Życie na wybrzeżu Morza Śródziemnego oznacza możliwość doświadczania rozkoszy jego klimatu, naturalnego światła i oszałamiających zapachów w każdej chwili. Tutaj życie wewnątrz i na zewnątrz jest równie ważne. Każdy apartament posiada własny taras, o średniej powierzchni około 40 m2. Zdjęcia…
Agencja
TRANIO
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Rezydencja v okruzenii parka s bassejnom
Antibes, Francja
od
$440,534
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Odkryj piękny i komfortowy dom otoczony śródziemnomorskim parkiem. Nie będzie również basen i boiska sportowe.Rezydencja jest dogodnie położony do morza i plaży 10 minut spacerem, do centrum Antibes - 20 minut spacerem.Rezydencja jest reprezentowana przez różne rodzaje apartamentów: rodzinny…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a new residential complex, Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Francja
od
$300,633
Nowy budynek znajduje się w centrum Saint- Laurent- du- Var, naprzeciwko deweloperów rekonstruują park i plac. W pobliżu znajdują się restauracje, sklepy i cała infrastruktura.Nowa rezydencja oferuje od studia do czteropokojowych apartamentów. Na dziedzińcu rezydencji powstanie ogród dla mie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$1,49M
Wyobraź sobie blask świtu nad Morzem Śródziemnym każdego dnia. Cała rezydencja stoi przed zatoką Monako jak płótno wprawione przez wzgórza zanurzające się w morzu. Posiada niezakłócony widok na "Rocher" Monako, jego stare miasto, katedrę i pałac księcia. Tak więc większość szerokich tarasów …
Agencja
TRANIO
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Nicea, Francja
od
$462,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
nowoczesny obszar Nicei, dogodna lokalizacja. Rezydencja otrzymała Złotą Piramidę, najwyższą krajową nagrodę w dziedzinie budownictwa i nowych projektów architektonicznych. Wszystkie apartamenty z dekoracją, dla których są używane wysokiej jakości materiały.Niektóre apartamenty z widokiem na…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$943,848
Otoczony wiejską atmosferą z kolorowymi historycznymi fasadami, Avenue Professor Langevin zachwyca spokojem, centralną lokalizacją i panoramicznymi widokami. Dzięki swojej kompozycji rezydencja podąża za krzywymi wzgórzami i delikatnie pasuje do typowych domów, tworząc eleganckie połączenie …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francja
od
$419,488
Kompleks oferuje od studia do 3-pokojowych apartamentów. Każdy apartament jest jasny, funkcjonalny, z przyjemną temperaturą latem i zimą. Większość apartamentów posiada duże tarasy i balkony, które mogą być wyposażone.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sterowanie oświetleniem i rolety we wszys…
Agencja
TRANIO
Rezydencja nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Rezydencja nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Rezydencja nedaleko ot centra goroda i plaza Bassejn i sad
Antibes, Francja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Novostrika, tylko 11 apartamentów. Elegancka architektura. Na tym terytorium jest basen. Wszystkie apartamenty z tarasami i balkonami, z widokiem na ogród i basen, ich własny parking. Do centrum miasta i plaży 15- 20 minut spacerem.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata notarialna. Możliwe je…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja v centre sredizemnomorskogo parka
Rezydencja v centre sredizemnomorskogo parka
Rezydencja v centre sredizemnomorskogo parka
Cannes, Francja
od
$447,896
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja znajduje się 600 metrów od plaży, w centrum śródziemnomorskiego parku z magnolii, drzew oliwnych i pomarańczowych. Basen dla mieszkańców rezydencji.Opłata za wynajem, obniżona opłata notarialna.Opcje mieszkania:2- pokój 38m2 od 285,000 euro;3 pokoje od 63 m2 od 400 000 euro;4 poko…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$419,488
Kompleks oferuje luksusowe apartamenty od 2 do 4 pokoi z dużymi oknami zatoki, piękne tarasy i wspaniałe widoki na Niceę i Morze Śródziemne. W centrum dzielnicy znajduje się ogród z tarasami z widokiem na miasto, podzielony na zielone przestrzenie, sady i gaje oliwne. Od ogrodu do wnętrza pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Saint-Laurent-du-Var, Cote d'Azur, France
Saint Laurent du Var, Francja
od
$566,309
Budynki A i B znajdują się na 4 poziomach. W centrum są one połączone "aleją patio" pokryte szklanym dachem, który pozwala w naturalnym świetle i chroni przed pogodą, ale jest otwarty z obu stron do naturalnej wentylacji. Na parterze znajdują się sklepy i obiekty rozrywkowe (supermarket, kaw…
Agencja
TRANIO
Rezydencja Na granice Francii i Monako
Rezydencja Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Francja
od
$586,940
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosolei to małe miasteczko z ogrodami, z pięknym widokiem na Monako i morze, z bogatymi tradycjami kulturowymi.Rezydencja znajduje się 12 minut spacerem od dworca kolejowego w Monako. Plaża, sklepy handlowe, restauracje, szkoły - wszystko pieszo. Nowoczesna architektura rezydencji, rezydencj…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New complex with a swimming pool, gardens and a parking near the hospital, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$551,161
Kompleks znajduje się w popularnej okolicy, w pobliżu centrum miasta i plaż, oferuje szeroką gamę nowoczesnych apartamentów. Kompleks będzie otoczony roślinnością śródziemnomorską, a w gorące dni można zrelaksować się przy wspólnym basenie. Na terenie będą miejsca do rekreacji i gier. Niektó…
Agencja
TRANIO
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Cannes, Francja
od
$835,885
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Idealna lokalizacja rezydencji, w pobliżu słynnych butików i restauracji Cannes. Niedaleko Croisette i plaż. 15 minut spacerem do Pałacu Festiwalu. Apartamenty z dużymi tarasami. Luksusowe materiały klasy są używane w budownictwie.Opłata za wynajem, obniżona opłata notarialna, możliwy przebu…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja v centre Kann radom s Kruazett
Rezydencja v centre Kann radom s Kruazett
Rezydencja v centre Kann radom s Kruazett
Cannes, Francja
od
$702,077
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Mała luksusowa rezydencja, tylko 9 apartamentów w rezydencji, znajduje się w centrum parku, w elitarnej okolicy Cannes, do plaży 800 metrów, do promenady Croisette 5 minut spacerem. Luksusowe materiały wykończeniowe.Płatności raty, obniżona opłata notarialna, można wybrać materiały wykończen…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New sea view apartments in Juan les Pins, Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$546,500
Nowoczesny kompleks mieszkalny w odległości spaceru od plaży zapewnia swoim mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. Dostawa projektu - 30.09.2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Dostęp do garaży w piwnicy z indywidualnym pilotemBezpieczny system kontroli dostępu sterowany smartfonem lub table…
Agencja
TRANIO
Rezydencja Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Rezydencja Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Rezydencja Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Rezydencja Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Rezydencja Rezidkncia radom s centrom Kann i plazem
Cannes, Francja
od
$666,245
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Rezydencja z dużym ogrodem, trzy budynki w rezydencji, z górnych pięter znajdują się widoki na morze i Wyspy Laran. Wszystkie apartamenty z dużymi tarasami i balkonami.10 minut spacerem do piaszczystej plaży. W pobliżu rezydencji znajdują się sklepy, butiki, szkoły. Wygodny dostęp do drogi i…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Francja
od
$396,183
Projekt jest pięknym kompleksem narożnym, którego fasady zostały zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać doskonałą orientację na południe, wschód lub zachód. Tak więc apartamenty mogą być zalane obfitym naturalnym światłem i wszystkie posiadają balkon, loggia lub taras. Na wyższych piętrach …
Agencja
TRANIO
Rezydencja s vidom na more i zamok
Rezydencja s vidom na more i zamok
Rezydencja s vidom na more i zamok
Rezydencja s vidom na more i zamok
Rezydencja s vidom na more i zamok
Rezydencja s vidom na more i zamok
Eze, Francja
od
$456,535
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$1,86M
Po pracowitym dniu w sercu żywej Nicei, ta rezydencja jest miejscem, aby być jak oferuje wakacje uczucie przez cały rok. Cyprysy, drzewa oliwne i cytrusowe w ogrodzie-Belvedere cieniują ścieżki dla pieszych, które przecinają ogromny park rezydencji. Promenada z widokiem na tarasy otwiera się…
Agencja
TRANIO
Rezydencja Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Rezydencja Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Rezydencja Sovremennaa i elegantnaa rezidencia
Cannes, Francja
od
$397,507
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Rezydencja znajduje się w elitarnej dzielnicy Cannes - Croix Garden. W pobliżu centrum Cannes i Croisette. Rezydencja będzie otoczona ogrodem. Wszystkie apartamenty z tarasami lub balkonami. Parkowanie pod ziemią.Opcje mieszkania:2 pokoje od 46 m2 od 270.000 euro3 pokoje od 57 m2 od 355,000 …
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$297,137
Kompleks został zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami z uwzględnieniem jakości powietrza w pomieszczeniach, funkcjonalności, bezpieczeństwa i poszanowania środowiska. Doskonała opcja dla długoterminowych inwestycji. Budynek posiada podziemny parking na 8 samochodów i 2 lokale handlowe.…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu sur Mer, Francja
od
$2,16M
Kompleks mieszkalny składający się z 16 apartamentów, począwszy od studia do pięciu pokoi dwupoziomowych. Elewacja dziedzińca jest ozdobiona szerokimi tarasami ze szklanymi ogrodzeniami, które wznoszą się nad obfitością roślinności. Zachowana historyczna fasada kompleksu, ozdobiona dwoma skl…
Agencja
TRANIO
Rezydencja Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Rezydencja Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Rezydencja Pervaa linia plaz v 2 h minutah hodby
Cannes, Francja
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja z basenem i ogrodem, większość apartamentów z widokiem na morze. Wszystkie apartamenty z dużymi tarasami.Rezydencja ma tylko 10 apartamentów. 5 minut spacerem do plaży. Dostawa w drugim kwartale 2026 roku.Luksusowe materiały wykorzystywane są do budowy rezydencji. Można zmienić uk…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Rezydencja Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Rezydencja Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Rezydencja Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Rezydencja Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Rezydencja Zakrytaa rezidencia s bassejnom v 15 ti minutah hodby do nabereznoj Kruazett i mora
Cannes, Francja
od
$419,902
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z własnym basenem, wiele apartamentów z widokiem na morze, duży basen, ogród. Wszystkie apartamenty z balkonem lub tarasami. Niedaleko od rezydencji znajdują się elitarne butiki i restauracje, w pobliżu promenady Croisette i piaszczystych plaż.Można wybrać materiały wykończeniowe …
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Beausoleil, Francja
od
$906,053
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Elegancka i nowoczesna rezydencja, wszystkie apartamenty z tarasami i balkonami, z widokiem na morze i Monako. Luksusowe materiały klasy są używane w budownictwie. Można wybrać materiały wykończeniowe dla apartamentów.Do plaży i morza 20 minut spacerem.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata n…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$1,03M
Z czerwoną fasadą ocher, przypominającą ikonę Place Massena, kompleks ma lokalny smak i przypomina, w jakim stopniu projekt jest ściśle związany z duchem obszaru i historią miasta. Apartamenty od 2 do 5 pokoi oferują piękne układy i bez przeszkód widoki na wzgórza miasta, plac i piękny budyn…
Agencja
TRANIO
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Antibes, Francja
od
$468,773
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Elegancka i nowoczesna architektura, na basenie dachowym. Park. Wszystkie apartamenty z dużymi balkonami i tarasami są dobrze oświetlone. Parkowanie pod ziemią.Opłata za urządzenie, obniżona opłata notarialna, możliwa jest zmiana układu apartamentów i wybór dekoracji apartamentów.Opcje miesz…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francja
od
$1,80M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a lush garden in Cannes, Cote d'Azur, France
Cannes, Francja
od
$541,839
Kompleks mieszkalny składa się z trzech budynków z ogrodem śródziemnomorskim między nimi. Kompleks obejmuje apartamenty od 2 do 5 pokoi różnych układów. Apartamenty oferują nowoczesny komfort, łącząc funkcjonalność i wyrafinowanie. Wszystkie pokoje i sypialnie mają bezpośredni dostęp do balk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francja
od
$931,030
Nowoczesny kompleks mieszkalny otoczony zielenią z windą i podziemnym parkingiem.Penthouse oferuje 2 sypialnie, łazienkę i taras na niższym poziomie, a na górze znajduje się salon z kuchnią, WC i ogromny taras z jacuzzi. Cena obejmuje parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu CCTVPłytki podło…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in Antibes, Cote d'Azur, France
Antibes, Francja
od
$413,662
Kompleks znajduje się w samym sercu parku krajobrazowego. Cieniste miejsca siedzące są sąsiadujące z przytulnymi przestrzeniami. Właściciele mogą przechowywać swoje samochody na parkingu podziemnym z bezpośrednim dostępem do mieszkań. Wszystkie jednostki posiadają przestronne balkony z widok…
Agencja
TRANIO
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Rezydencja Elitnaa rezidencia v prestiznom kvartale Kalifornia v Kannah
Cannes, Francja
od
$722,232
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Elegancka i nowoczesna architektura, odpowiadająca nowoczesnym trendom. Rezydencja znajduje się w pobliżu centrum Cannes, 5 minut spacerem od promenady Croisette i plaż. Do budowy i dekoracji apartamentów, materiały luksusowe - Versace Home są używane. Masz możliwość wyboru materiałów do wyk…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$413,662
Nowa luksusowa rezydencja prezentuje wysokiej jakości nowoczesną architekturę, w której zielone przestrzenie są dumne z miejsca. Ogrody wokół sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce do życia w sercu miasta. Kompleks oferuje 25 apartamentów z 2- 4 pokojami i miejscami parkingowymi. Premium ro…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Apartments and houses in a new residential complex, Le Cannet, Cote d'Azur, France
Le Cannet, Francja
od
$321,607
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 46 apartamentów z 2- 5 pokojami i 4 dwupiętrowymi domami, bujnym śródziemnomorskim ogrodem, podziemnym parkingiem, przechowalnią rowerów i wózków.Wyposażenie i wyposażenie w domu Podświetlane obszary wspólne, system nadzoru z kamerami, dostęp Vigik…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$732,939
Zamknięta rezydencja w dzielnicy Fabron z basenem z widokiem na morze, duży park i parking. Jest wiele palm wokół, są korty tenisowe w pobliżu. Cena obejmuje parking.Rozpoczęcie budowy - październik 2021. Zakończenie prac - IV kwartał 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nowy budynek…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Nicea, Francja
od
$406,278
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Rezydencja - renowacja, w samym sercu miasta, w pobliżu portu. Dwa budynki. Jeden z budynków jest wynajmowany pod koniec tego roku.Drugi jest na początku 2027 roku.Idealny do inwestycji i wynajmu.2 pokoje od 41 m2 od 350250 euro.3- pokój od 63 m2 od 525750 euro
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Francja
od
$2,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Mała strzeżona rezydencja z ogrodem, tylko 23 apartamenty, większość apartamentów z widokiem na morze i Monako. Wszystkie apartamenty z klimatyzacją, elektryczne żaluzje. Parkowanie pod ziemią.Trawa w Q3 2025.Obniżone opłaty notarialne. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na dwa lata.4-pok…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, Francja
od
$1,89M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Elitarna rezydencja, z pięknym ogrodem, do plaży 2 minuty spacerem. Duży apartament o powierzchni 102 m2 z dwoma tarasami o powierzchni 26 m2 i 77 m2. Jeden z tarasów z widokiem na morze, jacuzzi jest zainstalowany na tarasie. Luksusowe materiały zostały użyte do dekoracji mieszkania. Obniżo…
Deweloper
Premiumazur
