Nowe mieszkania w Beausoleil, Francja

Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Rezydencja
Beausoleil, Francja
od
$906,053
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Elegancka i nowoczesna rezydencja, wszystkie apartamenty z tarasami i balkonami, z widokiem na morze i Monako. Luksusowe materiały klasy są używane w budownictwie. Można wybrać materiały wykończeniowe dla apartamentów.Do plaży i morza 20 minut spacerem.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata n…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja Na granice Francii i Monako
Rezydencja Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Francja
od
$586,940
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosolei to małe miasteczko z ogrodami, z pięknym widokiem na Monako i morze, z bogatymi tradycjami kulturowymi.Rezydencja znajduje się 12 minut spacerem od dworca kolejowego w Monako. Plaża, sklepy handlowe, restauracje, szkoły - wszystko pieszo. Nowoczesna architektura rezydencji, rezydencj…
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$943,848
Otoczony wiejską atmosferą z kolorowymi historycznymi fasadami, Avenue Professor Langevin zachwyca spokojem, centralną lokalizacją i panoramicznymi widokami. Dzięki swojej kompozycji rezydencja podąża za krzywymi wzgórzami i delikatnie pasuje do typowych domów, tworząc eleganckie połączenie …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$1,49M
Wyobraź sobie blask świtu nad Morzem Śródziemnym każdego dnia. Cała rezydencja stoi przed zatoką Monako jak płótno wprawione przez wzgórza zanurzające się w morzu. Posiada niezakłócony widok na "Rocher" Monako, jego stare miasto, katedrę i pałac księcia. Tak więc większość szerokich tarasów …
Agencja
TRANIO
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Francja
od
$2,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Mała strzeżona rezydencja z ogrodem, tylko 23 apartamenty, większość apartamentów z widokiem na morze i Monako. Wszystkie apartamenty z klimatyzacją, elektryczne żaluzje. Parkowanie pod ziemią.Trawa w Q3 2025.Obniżone opłaty notarialne. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na dwa lata.4-pok…
Deweloper
Premiumazur
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Rezydencja s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francja
od
$1,80M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Deweloper
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$471,924
Przytulna rezydencja otoczona zielenią, gdzie każdy szczegół jest rozważany dla harmonijnej integracji z otaczającym krajobrazem naturalnym. Wyrafinowana i nowoczesna architektura budynku przypomina łuk łodzi i oferuje unikalny i nowoczesny design. Budynek składa się tylko z 13 apartamentów …
Agencja
TRANIO
