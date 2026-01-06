  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Cannes
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Cannes, Francja

Cannes, Francja
od
$835,885
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Idealna lokalizacja rezydencji, w pobliżu słynnych butików i restauracji Cannes. Niedaleko Croisette i plaż. 15 minut spacerem do Pałacu Festiwalu. Apartamenty z dużymi tarasami. Luksusowe materiały klasy są używane w budownictwie.Opłata za wynajem, obniżona opłata notarialna, możliwy przebu…
Cannes, Francja
od
$419,902
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z własnym basenem, wiele apartamentów z widokiem na morze, duży basen, ogród. Wszystkie apartamenty z balkonem lub tarasami. Niedaleko od rezydencji znajdują się elitarne butiki i restauracje, w pobliżu promenady Croisette i piaszczystych plaż.Można wybrać materiały wykończeniowe …
Cannes, Francja
od
$541,839
Kompleks mieszkalny składa się z trzech budynków z ogrodem śródziemnomorskim między nimi. Kompleks obejmuje apartamenty od 2 do 5 pokoi różnych układów. Apartamenty oferują nowoczesny komfort, łącząc funkcjonalność i wyrafinowanie. Wszystkie pokoje i sypialnie mają bezpośredni dostęp do balk…
Cannes, Francja
od
$702,077
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Mała luksusowa rezydencja, tylko 9 apartamentów w rezydencji, znajduje się w centrum parku, w elitarnej okolicy Cannes, do plaży 800 metrów, do promenady Croisette 5 minut spacerem. Luksusowe materiały wykończeniowe.Płatności raty, obniżona opłata notarialna, można wybrać materiały wykończen…
Cannes, Francja
od
$666,245
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Rezydencja z dużym ogrodem, trzy budynki w rezydencji, z górnych pięter znajdują się widoki na morze i Wyspy Laran. Wszystkie apartamenty z dużymi tarasami i balkonami.10 minut spacerem do piaszczystej plaży. W pobliżu rezydencji znajdują się sklepy, butiki, szkoły. Wygodny dostęp do drogi i…
Cannes, Francja
od
$447,896
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja znajduje się 600 metrów od plaży, w centrum śródziemnomorskiego parku z magnolii, drzew oliwnych i pomarańczowych. Basen dla mieszkańców rezydencji.Opłata za wynajem, obniżona opłata notarialna.Opcje mieszkania:2- pokój 38m2 od 285,000 euro;3 pokoje od 63 m2 od 400 000 euro;4 poko…
Cannes, Francja
od
$408,705
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z tętniącym życiem ogrodem i basenem. Tylko 12 apartamentów w rezydencji. Do morza i plaży jest 15 minut. Blisko sklepów, butików, szkół. Parkowanie.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata notarialna.2- pokojowe apartamenty od 45 m2 od 225,000 euro;3- pokój od 66 m2 od 337000 euro
Cannes, Francja
od
$535,383
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Zamknięta i elitarna rezydencja, 5 minut spacerem od plaży, w pobliżu klubu tenisowego.Rezydencja otoczona jest ogrodem, na terenie - basenem. Wielkie tarasy. Parkowanie pod ziemią. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe.Można wybrać płytki ceramiczne.Opcje mieszkania:2- pokój od 48 m2 + 9…
Cannes, Francja
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja z basenem i ogrodem, większość apartamentów z widokiem na morze. Wszystkie apartamenty z dużymi tarasami.Rezydencja ma tylko 10 apartamentów. 5 minut spacerem do plaży. Dostawa w drugim kwartale 2026 roku.Luksusowe materiały wykorzystywane są do budowy rezydencji. Można zmienić uk…
Cannes, Francja
od
$722,232
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Elegancka i nowoczesna architektura, odpowiadająca nowoczesnym trendom. Rezydencja znajduje się w pobliżu centrum Cannes, 5 minut spacerem od promenady Croisette i plaż. Do budowy i dekoracji apartamentów, materiały luksusowe - Versace Home są używane. Masz możliwość wyboru materiałów do wyk…
Cannes, Francja
od
$397,507
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Rezydencja znajduje się w elitarnej dzielnicy Cannes - Croix Garden. W pobliżu centrum Cannes i Croisette. Rezydencja będzie otoczona ogrodem. Wszystkie apartamenty z tarasami lub balkonami. Parkowanie pod ziemią.Opcje mieszkania:2 pokoje od 46 m2 od 270.000 euro3 pokoje od 57 m2 od 355,000 …
