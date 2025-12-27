  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Nicea, Francja

Zespół mieszkaniowy New residential complex with panoramic views in Cap-d'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francja
od
$419,488
Kompleks oferuje od studia do 3-pokojowych apartamentów. Każdy apartament jest jasny, funkcjonalny, z przyjemną temperaturą latem i zimą. Większość apartamentów posiada duże tarasy i balkony, które mogą być wyposażone.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sterowanie oświetleniem i rolety we wszys…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First-class apartments in a residential complex with a garden, Beaulieu-sur-Mer, Cote d'Azur, France
Beaulieu sur Mer, Francja
od
$2,16M
Kompleks mieszkalny składający się z 16 apartamentów, począwszy od studia do pięciu pokoi dwupoziomowych. Elewacja dziedzińca jest ozdobiona szerokimi tarasami ze szklanymi ogrodzeniami, które wznoszą się nad obfitością roślinności. Zachowana historyczna fasada kompleksu, ozdobiona dwoma skl…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First-class apartments with sea and city views in a new residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$1,86M
Po pracowitym dniu w sercu żywej Nicei, ta rezydencja jest miejscem, aby być jak oferuje wakacje uczucie przez cały rok. Cyprysy, drzewa oliwne i cytrusowe w ogrodzie-Belvedere cieniują ścieżki dla pieszych, które przecinają ogromny park rezydencji. Promenada z widokiem na tarasy otwiera się…
TRANIO
OneOne
Rezydencja s vidom na more i Monako
Beausoleil, Francja
od
$1,80M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Deweloper
Rezydencja radom v 2 h minutah hodby ot mora i Monako
Moyenne Corniche, Francja
od
$1,89M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Elitarna rezydencja, z pięknym ogrodem, do plaży 2 minuty spacerem. Duży apartament o powierzchni 102 m2 z dwoma tarasami o powierzchni 26 m2 i 77 m2. Jeden z tarasów z widokiem na morze, jacuzzi jest zainstalowany na tarasie. Luksusowe materiały zostały użyte do dekoracji mieszkania. Obniżo…
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with SPA and panoramic sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$1,49M
Wyobraź sobie blask świtu nad Morzem Śródziemnym każdego dnia. Cała rezydencja stoi przed zatoką Monako jak płótno wprawione przez wzgórza zanurzające się w morzu. Posiada niezakłócony widok na "Rocher" Monako, jego stare miasto, katedrę i pałac księcia. Tak więc większość szerokich tarasów …
TRANIO
Apartamentowiec Rezidencia v centre goroda
Nicea, Francja
od
$406,278
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Rezydencja - renowacja, w samym sercu miasta, w pobliżu portu. Dwa budynki. Jeden z budynków jest wynajmowany pod koniec tego roku.Drugi jest na początku 2027 roku.Idealny do inwestycji i wynajmu.2 pokoje od 41 m2 od 350250 euro.3- pokój od 63 m2 od 525750 euro
Premiumazur
Rezydencja
Beausoleil, Francja
od
$906,053
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Elegancka i nowoczesna rezydencja, wszystkie apartamenty z tarasami i balkonami, z widokiem na morze i Monako. Luksusowe materiały klasy są używane w budownictwie. Można wybrać materiały wykończeniowe dla apartamentów.Do plaży i morza 20 minut spacerem.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata n…
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$471,924
Przytulna rezydencja otoczona zielenią, gdzie każdy szczegół jest rozważany dla harmonijnej integracji z otaczającym krajobrazem naturalnym. Wyrafinowana i nowoczesna architektura budynku przypomina łuk łodzi i oferuje unikalny i nowoczesny design. Budynek składa się tylko z 13 apartamentów …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$297,137
Kompleks został zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami z uwzględnieniem jakości powietrza w pomieszczeniach, funkcjonalności, bezpieczeństwa i poszanowania środowiska. Doskonała opcja dla długoterminowych inwestycji. Budynek posiada podziemny parking na 8 samochodów i 2 lokale handlowe.…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$419,488
Kompleks oferuje luksusowe apartamenty od 2 do 4 pokoi z dużymi oknami zatoki, piękne tarasy i wspaniałe widoki na Niceę i Morze Śródziemne. W centrum dzielnicy znajduje się ogród z tarasami z widokiem na miasto, podzielony na zielone przestrzenie, sady i gaje oliwne. Od ogrodu do wnętrza pr…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the center of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$1,03M
Z czerwoną fasadą ocher, przypominającą ikonę Place Massena, kompleks ma lokalny smak i przypomina, w jakim stopniu projekt jest ściśle związany z duchem obszaru i historią miasta. Apartamenty od 2 do 5 pokoi oferują piękne układy i bez przeszkód widoki na wzgórza miasta, plac i piękny budyn…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a garden, a parking and panoramic views in Beausoleil, Cote d'Azur, France
Beausoleil, Francja
od
$943,848
Otoczony wiejską atmosferą z kolorowymi historycznymi fasadami, Avenue Professor Langevin zachwyca spokojem, centralną lokalizacją i panoramicznymi widokami. Dzięki swojej kompozycji rezydencja podąża za krzywymi wzgórzami i delikatnie pasuje do typowych domów, tworząc eleganckie połączenie …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Francja
od
$396,183
Projekt jest pięknym kompleksem narożnym, którego fasady zostały zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać doskonałą orientację na południe, wschód lub zachód. Tak więc apartamenty mogą być zalane obfitym naturalnym światłem i wszystkie posiadają balkon, loggia lub taras. Na wyższych piętrach …
TRANIO
Rezydencja Na granice Francii i Monako
Beausoleil, Francja
od
$586,940
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosolei to małe miasteczko z ogrodami, z pięknym widokiem na Monako i morze, z bogatymi tradycjami kulturowymi.Rezydencja znajduje się 12 minut spacerem od dworca kolejowego w Monako. Plaża, sklepy handlowe, restauracje, szkoły - wszystko pieszo. Nowoczesna architektura rezydencji, rezydencj…
Premiumazur
Rezydencja s vidom na more i bassejnomh
Nicea, Francja
od
$383,099
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Premiumazur
Rezydencja radom s Monte Karlo i vidom na more
Beausoleil, Francja
od
$2,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Mała strzeżona rezydencja z ogrodem, tylko 23 apartamenty, większość apartamentów z widokiem na morze i Monako. Wszystkie apartamenty z klimatyzacją, elektryczne żaluzje. Parkowanie pod ziemią.Trawa w Q3 2025.Obniżone opłaty notarialne. Zwolnienie z podatku od nieruchomości na dwa lata.4-pok…
Premiumazur
Rezydencja Rezidencia aponskogo arhitektora
Nicea, Francja
od
$462,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
nowoczesny obszar Nicei, dogodna lokalizacja. Rezydencja otrzymała Złotą Piramidę, najwyższą krajową nagrodę w dziedzinie budownictwa i nowych projektów architektonicznych. Wszystkie apartamenty z dekoracją, dla których są używane wysokiej jakości materiały.Niektóre apartamenty z widokiem na…
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in a new eco-quarter, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$575,631
Projekt rezydencji jest odpowiedzią na nowoczesne wymagania bioklimatyczne. Unikalny układ fasad pozwala cieszyć się wyjątkową panoramą eko-doliny Nicei, od wzgórz Riwiery do wybrzeża. W apartamentach, każdy szczegół został przemyślany w celu poprawy komfortu życia: duże balkony i tarasy, zd…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the sea in the historic center of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$534,847
Kompleks łączy wszystkie udogodnienia nowoczesności z klasyczną elegancją architektury, która szanuje dziedzictwo miasta. Budynek oferuje 29 apartamentów od studia do 3 sypialni. Bezpośredni dostęp do prywatnego parkingu podziemnego znajduje się obok Rue Voltaire.Wyposażenie i wyposażenie w …
TRANIO
Rezydencja Rezidencia v centre goroda Idealna dla investicij
Nicea, Francja
od
$410,131
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rezydencja znajduje się w pobliżu bulwaru Gambetta i plaż. Niedaleko piekarnie, małe sklepy, przedszkola, szkoły, wygodny dostęp do autostrady.Wszystkie apartamenty z balkonem i loggiami.Widok na miasto i zielone wzgórza, bez vis- a- vis.Parking.Opłata za utrzymanie, obniżona opłata notarial…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
67.0
412,073
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy Two-level penthouse in a new residential complex just 600 m from the beach, Roquebrune-Cap-Martin, Cote d'Azur, France
28, Francja
od
$931,030
Nowoczesny kompleks mieszkalny otoczony zielenią z windą i podziemnym parkingiem.Penthouse oferuje 2 sypialnie, łazienkę i taras na niższym poziomie, a na górze znajduje się salon z kuchnią, WC i ogromny taras z jacuzzi. Cena obejmuje parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu CCTVPłytki podło…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a parking in the center of Cap D'Ail, Cote d'Azur, France
Cap dAil, Francja
od
$1,04M
Kompleks oferuje od studia do 3-pokojowych apartamentów. Każdy apartament jest jasny, funkcjonalny, z przyjemną temperaturą latem i zimą. Większość apartamentów posiada duże tarasy i balkony, które mogą być wyposażone. Można kupić miejsce parkingowe za cenę od 60 do 100 tysięcy euro.Cechy mi…
TRANIO
Rezydencja s vidom na more i zamok
Eze, Francja
od
$456,535
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Premiumazur
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with swimming pools surrounded by greenery and with sea views, Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francja
od
$448,619
Życie na wybrzeżu Morza Śródziemnego oznacza możliwość doświadczania rozkoszy jego klimatu, naturalnego światła i oszałamiających zapachów w każdej chwili. Tutaj życie wewnątrz i na zewnątrz jest równie ważne. Każdy apartament posiada własny taras, o średniej powierzchni około 40 m2. Zdjęcia…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex in the Fabron area, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$732,939
Zamknięta rezydencja w dzielnicy Fabron z basenem z widokiem na morze, duży park i parking. Jest wiele palm wokół, są korty tenisowe w pobliżu. Cena obejmuje parking.Rozpoczęcie budowy - październik 2021. Zakończenie prac - IV kwartał 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nowy budynek…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex near the port of Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$431,140
Zgodnie z architekturą deko artystyczną tego obszaru, fasady budynku wyróżniają elegancki i symboliczny design. Tradycyjne metalowe balkony wspierają pragnienie przejrzystości. Jego elegancja jest akcentowana przez szlachetne materiały, takie jak polerowany kamień i szkliwo. Dostawa - drugi …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a parking in the Riquier area, Nice, Cote d'Azur, France
Nicea, Francja
od
$413,662
Nowa luksusowa rezydencja prezentuje wysokiej jakości nowoczesną architekturę, w której zielone przestrzenie są dumne z miejsca. Ogrody wokół sprawiają, że jest to wyjątkowe miejsce do życia w sercu miasta. Kompleks oferuje 25 apartamentów z 2- 4 pokojami i miejscami parkingowymi. Premium ro…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a swimming pool, a garden and panoramic sea views in Eze, Cote d'Azur, France
Eze, Francja
od
$810,194
W wzgórzach między Niceą a Monako, w uroczym naturalnym otoczeniu, leży ten wyjątkowy projekt z basenem. 22 apartamenty, od 2 do 5 pokoi, które są głównie na południe, i większość mają wspaniałe widoki na morze. Apartamenty znajdują się w 2 budynkach, z których wszystkie posiadają balkon, pr…
TRANIO
