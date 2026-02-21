Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Francja

18 obiektów total found
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Neoprovencal willa w Saint Paul de Vance - kolorowe miasto na Cote d 'Azur Francji. Dom o po…
$7,60M
Zostaw prośbę
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Sprzedaż domu w Villeneuve-Lub, 2 km od morza, w elitarnej wiosce z parkiem, kortami tenisow…
$3,45M
Zostaw prośbę
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Sprzedaż willi do remontu w Saint-Maxim z pięknym widokiem na morze, 100 metrów od plaży. Po…
$5,61M
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 4
Sprzedaż ekskluzywnej 4-piętrowej nieruchomości, o powierzchni mieszkalnej 1,108 m2, znajduj…
$11,35M
Zostaw prośbę
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 450 m²
Dwupiętrowa nietypowa willa w stylu bel epoc, o łącznej powierzchni 450 metrów kwadratowych …
$4,10M
Zostaw prośbę
Willa w Francja
Willa
Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Duża willa na wzgórzach Wilfrans-sur-mer na Lazurowym Wybrzeżu Francji. Podzielony na 2 apar…
$2,22M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Nicea, Francja
Willa 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Powierzchnia 368 m²
NICE - Mont Boron Bardzo piękna nowoczesna willa zbudowana w 2014 roku o powierzchni około 2…
$5,80M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Villefranche sur Mer, Francja
Dom 5 pokojów
Villefranche sur Mer, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
Zostaw prośbę
Willa w Roquebrune Cap Martin, Francja
Willa
Roquebrune Cap Martin, Francja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowy dom z panoramicznym widokiem na morze i widokiem na zielone wzgórza. Dom prowansal…
$2,85M
Zostaw prośbę
Willa w Villefranche sur Mer, Francja
Willa
Villefranche sur Mer, Francja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Tylko dla miłośników natury! W najpiękniejszej i najbardziej ekskluzywnej części Francuskiej…
$1,54M
Zostaw prośbę
Dom 10 pokojów w Nicea, Francja
Dom 10 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 10
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w La Turbie, Francja
Willa 4 pokoi
La Turbie, Francja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Graniczy z Monako, raj w błękitnej Zatoce. Rzadka perła! Tak mógłby wyglądać opis tej wyjątk…
$1,23M
Zostaw prośbę
Willa w Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Willa
Saint Jean Cap Ferrat, Francja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, nowoczesna willa idealnie położona w prestiżowej dzielnicy Mont Boron, blisko Cap…
$7,24M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Roquebrune Cap Martin, Francja
Dom 6 pokojów
Roquebrune Cap Martin, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 5
W bramach Monako oferujemy Ci mieszkanie w tym wspaniałym nowoczesnym domu. całkowicie odno…
$3,25M
Zostaw prośbę
Dom 7 pokojów w Nicea, Francja
Dom 7 pokojów
Nicea, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Cannes, Francja
Willa 7 pokojów
Cannes, Francja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa nieruchomość w sercu Cannes. W sercu Cannes w Kalifornii, ukryta w prywatnej posia…
$12,41M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Mougins, Francja
Willa 5 pokojów
Mougins, Francja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z basenem w Domaine Mougins. Pokoje: 5 - Powierzchnia mieszkalna: 171 m2. …
$2,49M
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Antibes, Francja
Dom 6 pokojów
Antibes, Francja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
Zostaw prośbę

