  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Villeneuve Loubet
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Villeneuve Loubet, Francja

Cannes
11
Antibes
11
Francja metropolitalna
68
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
55
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex with a rooftop pool, a parking and panoramic views, Villeneuve-Loubet, Côte d'Azur, France
Villeneuve Loubet, Francja
od
$477,750
Kompleks położony zaledwie kilka minut od plaż i przystani oferuje apartamenty od 2 do 5 pokoi wykończone wysokiej jakości materiałami. Tarasy rezydencji są magicznymi miejscami, które zacierają granice pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym. Na najwyższym piętrze znajdują się prestiżowe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się