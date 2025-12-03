  1. Realting.com
  2. Francja
  3. Menton
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Menton, Francja

Cannes
11
Antibes
11
Francja metropolitalna
68
Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
55
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Zespół mieszkaniowy Magnificent apartments in a new residential complex with a garden and a parking, Menton, Cote d'Azur, France
Menton, Francja
od
$396,183
Projekt jest pięknym kompleksem narożnym, którego fasady zostały zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać doskonałą orientację na południe, wschód lub zachód. Tak więc apartamenty mogą być zalane obfitym naturalnym światłem i wszystkie posiadają balkon, loggia lub taras. Na wyższych piętrach …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się