Emerald Residence – Zielona oaza z ekskluzywną infrastrukturą
Stworzony przez Avista Realty Group, Emerald Residence to pierwszy i jedyny kompleks mieszkalny na czarnogórskim wybrzeżu Adriatyku, zaprojektowany dla tych, którzy pragną luksusu, komfortu i bliskości natury.
Ten ekskluzywn…
Jesteśmy tu, by spełnić twoje marzenia!
Położony w Mazina, gmina Tivat, "Panorama" Residences oferuje wspaniały widok na zatokę Tivat. Jest to zaledwie 5 minut jazdy od centrum miasta i nabrzeża. W naszym obiekcie znajduje się łącznie 32 apartamenty w różnych konfiguracjach rozmieszczonych n…
Hotel "Harmony" znajduje się w samym sercu Czarnogóry, w obszarze premium Riwiera Budva na półwyspie Zavala, który był jednym z jego chronionych zakątków dziewiczej przyrody. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i czystej, dobrze zadbane plaży. Wszystkie tarasy oferują wspania…
Spółka została założona w 2009 r. i działa na rynku Czarnogóry.Pola działalności:- projektowanie i budowa obiektów komercyjnych i mieszkalnych- rekonstrukcja właściwości- zarządzanie inwestycjami w budownictwo i nieruchomości- Sprzedaż nieruchomości
Doliny Kolasin – to luksusowy ośrodek narciarski w północnej Czarnogórze, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uwagi ze względu na wyjątkowe możliwości inwestowania i rekreacji. Projekt skupia 23 hotele i 73 domki, które zostały zrealizowane z uwzględnieniem wszystkich współczesnych wy…