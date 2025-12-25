  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  Synergy Capital Development

Synergy Capital Development

Czarnogóra, Zabljak
Company type
Deweloper
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Crnogorski
Strona internetowa
chaletdorf.life/en
Godziny pracy
Otwórz teraz
Nasi agenci w Czarnogóra
Diana Voytenko
Diana Voytenko
1 obiekt
Inni programiści
Emerland Residence
Czarnogóra, Bar
Rok założenia firmy 2009
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 1
Emerald Residence – Zielona oaza z ekskluzywną infrastrukturą Stworzony przez Avista Realty Group, Emerald Residence to pierwszy i jedyny kompleks mieszkalny na czarnogórskim wybrzeżu Adriatyku, zaprojektowany dla tych, którzy pragną luksusu, komfortu i bliskości natury. Ten ekskluzywn…
Панорама Тиват
Czarnogóra, Podgorica Capital City
Rok założenia firmy 2009
Jesteśmy tu, by spełnić twoje marzenia! Położony w Mazina, gmina Tivat, "Panorama" Residences oferuje wspaniały widok na zatokę Tivat. Jest to zaledwie 5 minut jazdy od centrum miasta i nabrzeża. W naszym obiekcie znajduje się łącznie 32 apartamenty w różnych konfiguracjach rozmieszczonych n…
MS Invest
Czarnogóra, Mojdez
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 19
Hotel "Harmony" znajduje się w samym sercu Czarnogóry, w obszarze premium Riwiera Budva na półwyspie Zavala, który był jednym z jego chronionych zakątków dziewiczej przyrody. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i czystej, dobrze zadbane plaży. Wszystkie tarasy oferują wspania…
Alseir Properties
Czarnogóra, Budva
Rok założenia firmy 2010
Spółka została założona w 2009 r. i działa na rynku Czarnogóry.Pola działalności:- projektowanie i budowa obiektów komercyjnych i mieszkalnych- rekonstrukcja właściwości- zarządzanie inwestycjami w budownictwo i nieruchomości- Sprzedaż nieruchomości
PRO Silver
Kolasin Valleys
Czarnogóra, Kolasin
Rok założenia firmy 2015
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 27
Doliny Kolasin – to luksusowy ośrodek narciarski w północnej Czarnogórze, który z roku na rok przyciąga coraz więcej uwagi ze względu na wyjątkowe możliwości inwestowania i rekreacji. Projekt skupia 23 hotele i 73 domki, które zostały zrealizowane z uwzględnieniem wszystkich współczesnych wy…
