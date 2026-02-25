SID Tajlandia jest wiarygodnym deweloperem nieruchomości z siedzibą w Phuket. Budujemy nowoczesne apartamenty i wille w najlepszych lokalizacjach na całej wyspie, łącząc przemyślaną architekturę, komfort i potencjał inwestycyjny.
📍Co nas wyróżnia:
Pełny cykl rozwoju - od projektowania po przekazanie klucza
Przejrzyste oferty i prawnie sprawdzone właściwości
Inteligentne układy, nowoczesny design i infrastruktura zorientowana na styl życia
Właściwości odpowiednie zarówno do dochodów z utrzymania, jak i do czynszu
Nasze projekty mają na celu zaspokojenie potrzeb zarówno inwestorów, jak i użytkowników końcowych wybierających Phuket jako swój dom.
🤝 Z zadowoleniem przyjmujemy również współpracę z agencjami i niezależnymi brokerami. Oferujemy jasne warunki, prowizje na rynku, szkolenia i pełne wsparcie w całym procesie sprzedaży.
SID Tajlandia - budowa długoterminowej wartości dla życia i inwestycji.
🏗Budownictwo mieszkaniowe
Pełny rozwój cyklu - od prac naziemnych do realizacji projektu. Używamy nowoczesnych technologii i certyfikowanych materiałów.
📐Architektura i projektowanie
Opracowujemy koncepcje, rozwiązania architektoniczne oraz projekty projektowe dostosowane do potrzeb rynku i specyfiki lokalizacji.
🏡Sprzedaż nieruchomości
Własny rozwój - apartamenty i wille w Phuket. Współpracujemy bezpośrednio z nabywcami i za pośrednictwem agencji partnerskich.
🔑Zarządzanie nieruchomościami
Wynajem, konserwacja i obsługa najemcy - pełna opieka po zakupie.
🤝Program partnerstwa agencyjnego
Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę z agencjami i niezależnymi brokerami na całym świecie. Przejrzyste warunki, szkolenia i prowizje rynkowe.