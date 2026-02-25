O deweloperze

SID Tajlandia jest wiarygodnym deweloperem nieruchomości z siedzibą w Phuket. Budujemy nowoczesne apartamenty i wille w najlepszych lokalizacjach na całej wyspie, łącząc przemyślaną architekturę, komfort i potencjał inwestycyjny.

📍Co nas wyróżnia:

Pełny cykl rozwoju - od projektowania po przekazanie klucza

Przejrzyste oferty i prawnie sprawdzone właściwości

Inteligentne układy, nowoczesny design i infrastruktura zorientowana na styl życia

Właściwości odpowiednie zarówno do dochodów z utrzymania, jak i do czynszu

Nasze projekty mają na celu zaspokojenie potrzeb zarówno inwestorów, jak i użytkowników końcowych wybierających Phuket jako swój dom.

🤝 Z zadowoleniem przyjmujemy również współpracę z agencjami i niezależnymi brokerami. Oferujemy jasne warunki, prowizje na rynku, szkolenia i pełne wsparcie w całym procesie sprzedaży.

SID Tajlandia - budowa długoterminowej wartości dla życia i inwestycji.