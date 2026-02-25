  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  3. Serene Condominium

Serene Condominium

Tajlandia, Phuket City Municipality
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2016
Na platformie
Na platformie
5 lat 4 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Strona internetowa
Strona internetowa
sidthailand.com
Godziny pracy
Otwórz teraz
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O deweloperze

SID Tajlandia jest wiarygodnym deweloperem nieruchomości z siedzibą w Phuket. Budujemy nowoczesne apartamenty i wille w najlepszych lokalizacjach na całej wyspie, łącząc przemyślaną architekturę, komfort i potencjał inwestycyjny.

📍Co nas wyróżnia:

  • Pełny cykl rozwoju - od projektowania po przekazanie klucza

  • Przejrzyste oferty i prawnie sprawdzone właściwości

  • Inteligentne układy, nowoczesny design i infrastruktura zorientowana na styl życia

  • Właściwości odpowiednie zarówno do dochodów z utrzymania, jak i do czynszu

Nasze projekty mają na celu zaspokojenie potrzeb zarówno inwestorów, jak i użytkowników końcowych wybierających Phuket jako swój dom.

🤝 Z zadowoleniem przyjmujemy również współpracę z agencjami i niezależnymi brokerami. Oferujemy jasne warunki, prowizje na rynku, szkolenia i pełne wsparcie w całym procesie sprzedaży.

SID Tajlandia - budowa długoterminowej wartości dla życia i inwestycji.

Usługi

🏗Budownictwo mieszkaniowe

Pełny rozwój cyklu - od prac naziemnych do realizacji projektu. Używamy nowoczesnych technologii i certyfikowanych materiałów.

📐Architektura i projektowanie

Opracowujemy koncepcje, rozwiązania architektoniczne oraz projekty projektowe dostosowane do potrzeb rynku i specyfiki lokalizacji.

🏡Sprzedaż nieruchomości

Własny rozwój - apartamenty i wille w Phuket. Współpracujemy bezpośrednio z nabywcami i za pośrednictwem agencji partnerskich.

🔑Zarządzanie nieruchomościami

Wynajem, konserwacja i obsługa najemcy - pełna opieka po zakupie.

🤝Program partnerstwa agencyjnego

Z zadowoleniem przyjmujemy współpracę z agencjami i niezależnymi brokerami na całym świecie. Przejrzyste warunki, szkolenia i prowizje rynkowe.

Inni programiści
Wing Samui Condo
Tajlandia, Baan Mae Nam
Nowe budynki 1
Wing Property jest wiodącym na pełną skalę deweloperem nieruchomości w Tajlandii, dawniej znanym jako Projekt Pacific Development, który zbudował swoją reputację od 1998 roku z imponującym portfolio ponad 20 ukończonych projektów, począwszy od rozwoju mieszkań i gościnności do projektów rząd…
Zostaw prośbę
Utopia Corporation
Tajlandia, Phuket City Municipality
Nieruchomości mieszkalne 1
Utopia Corporation jest pionierem w tworzeniu prestiżowych projektów nieruchomości w Phuket. W ten sposób firma myśląca z powodzeniem wprowadziła pierwsze tematyczne mieszkania i rezydencje na wyspie. Zapowiedziano plany uruchomienia luksusowego hotelu butikowego. Utopia będzie rozwijać nową…
Zostaw prośbę
Siam Oriental Condos
Tajlandia, Chon Buri
Rok założenia firmy 2005
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 2
Drogi Siam Oriental Klienci gwiazd!Z dumą informujemy, że 22 czerwca 2019 roku rozpoczęliśmy budowę Siam Oriental Star. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi i podekscytowani, ponieważ jest to obecnie dziesiąty projekt Siam Oriental Condos i z tego powodu, staramy się dać jeszcze więcej od nas, aby d…
Zostaw prośbę
Art House
Tajlandia, Phuket City Municipality
Rok założenia firmy 2012
Nowe budynki 5 Nieruchomości mieszkalne 13
Grupa ArtHouseWielofunkcyjna organizacja działająca na rynku nieruchomości w Tajlandii od wielu lat, która obejmuje trzy główne kierunki: budownictwo, nieruchomości i pomoc prawną
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się