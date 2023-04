Realizacja ambitnego projektu Layan Green Park wymaga współpracy kilku doświadczonych zespołów odpowiedzialnych za cały cykl budowy. Architektura i design Firma RDM zaprojektowała ponad 100 nieruchomości w Tajlandii, w tym wille, hotele i mieszkania. Do ich obowiązków związanych z projektem Layan Green Park należy projekt architektoniczny, wnętrzowy, krajobrazowy i inżynierski. Główny wykonawca SPS to firma z 20-letnim doświadczeniem na rynku tajskim, która zbudowała ponad 18 nieruchomości. Jest głównym wykonawcą, zarządzającym złożonym rozwojem projektu Layan Green Park: od rozwoju wykopu po prace wykończeniowe. Generalny wykonawca sieci inżynieryjnych SYSTEM INŻYNIERII MEW jest generalnym wykonawcą sieci inżynieryjnych. Firma została założona w 2002 roku i od tego czasu zyskała doskonałą reputację na rynku tajskim. MEW specjalizuje się w pracach projektowych i instalacyjnych w domach mieszkalnych i 4 * -5 * hotelach, w tym światowych markach. Ich główne zadania w ramach projektu Layan Green Park to zaopatrzenie w energię, zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, a także systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa.