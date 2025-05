O deweloperze

ElyBay to unikalny kompleks apartamentów klasy premium, położony w pierwszej linii brzegowej nad Morzem Bałtyckim. To nie tylko mieszkanie nad morzem — to styl życia.

Nowoczesna architektura, panoramiczne okna, przemyślane układy pomieszczeń i zachwycające widoki tworzą atmosferę komfortu i inspiracji.

Na zamkniętym, strzeżonym terenie znajdziesz wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia i wypoczynku: restauracje, kawiarnie, siłownię, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, strefy spacerowe oraz własną firmę zarządzającą, która dba o wszystkie sprawy związane z obsługą.

ElyBay oferuje: