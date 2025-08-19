  1. Realting.com
Русская Европа

Rosja, Królewiec
O deweloperze

We wrześniu 2018 roku AvangardInvestProekt, założyciel holdingu "Russkaya EvropA", obchodził 30 rocznicę powstania. Doświadczenie i doświadczenie naszych specjalistów, ich wysoki profesjonalizm i wykorzystanie zaawansowanych technologii pozwoliły nam osiągnąć wysokie wyniki w naszej pracy - udało nam się zbudować i uruchomić komfortowe budynki mieszkalne, które stały się klejnotami architektonicznymi regionu kaliningradzkiego.


Budujemy bezprecedensowe "Happy City" o nazwie "Russkaya EvropA". Zespół tworzy środowisko, które będzie miało znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach. Będzie to środowisko o nowym poziomie jakości życia pod każdym względem: architektonicznym, duchowym, społecznym i ekonomicznym. Po raz pierwszy tworzymy okręg mieszkalny NON jako jeden ekosystem z przestrzeniami dla pieszych, obszarami zielonymi i różnorodnym handlem.


Z pomocą najlepszych architektów projekt wyraża pragnienie doskonałości i subtelne poczucie stylu. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie potrzeby nowoczesnej aktywnej osoby. Kompleks "Russkaya EvropA" jest miejscem do życia, aktywnego wypoczynku i rozwoju osobistego. Budowane nieruchomości będą miały duże znaczenie społeczne nie tylko dla samej dzielnicy, ale także dla całego regionu, ponieważ posiada polikliniki, przedszkola, szkoły, kompleksu sportowego, infrastruktury rozrywkowej.

