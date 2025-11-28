Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Trachoni Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Trachoni Municipality, Cypr

penthouse’y
6
1 pokojowe
94
2 pokojowe
88
3 pokojowe
23
107 obiektów
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$458,624
Zostaw prośbę
Agencja
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$455,167
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$277,710
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$449,406
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$455,167
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$270,796
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ten nowoczesny apartament jest teraz dostępny na sprzedaż, oferując ekscytującą okazję do za…
$633,777
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$259,272
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$328,412
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$472,452
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż: nowoczesny apartament, obecnie w budowie, oferujący hojną przestrzeń wewnętrzną…
$731,724
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$270,796
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$334,173
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$449,406
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Na sprzedaż jest wspaniały apartament w budowie, z imponującą przestrzenią wewnętrzną 162 m …
$2,19M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$269,643
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż, to przestronne mieszkanie jest obecnie w budowie i oferuje doskonałą okazję do …
$921,858
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Otoczony akrami zielonych pól, ta wyjątkowa społeczność mieszkaniowa oferuje mieszkańcom naj…
$575,931
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Odkryj nowoczesne mieszkanie na sprzedaż w Tserkezoi, obecnie w budowie. Ta przestronna jedn…
$898,811
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$328,412
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$276,557
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$267,339
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tej wyjątkowej 3-sypialni…
$720,201
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż: nowoczesny apartament obecnie w budowie, położony w pożądanym obszarze Tserkezo…
$1,05M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$483,975
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$273,100
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Odkryj idealne połączenie wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 2-sypialnia…
$447,101
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Odkryj doskonałą mieszankę wiejskiego spokoju i wygody miejskiej z tym wyjątkowym 1-sypialni…
$270,796
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ten wspaniały apartament jest teraz dostępny na sprzedaż i jest obecnie w budowie, oferując …
$645,300
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż: nowoczesny apartament obecnie w budowie, położony w uroczej okolicy Tserkezoi. …
$691,393
Zostaw prośbę
