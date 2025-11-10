Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow na sprzedaż w Theletra, Cypr

3 obiekty total found
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48M
Zostaw prośbę
Bungalow w Theletra, Cypr
Bungalow
Theletra, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
For sale: A three-bedroom bungalow located in the picturesque Theletra village in the Paphos…
$255,466
Zostaw prośbę
