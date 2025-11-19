Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Prastio Avdimou, Cypr

Mieszkanie 3 pokoi w Prasteio Avdimou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prasteio Avdimou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Off plan 3 bedroom house located in Prastio Avdimou village of Limasssol. Living area 142sqm…
$441,260
Mieszkanie 3 pokoi w Prasteio Avdimou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prasteio Avdimou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Off plan 3 bedroom house located in Prastio Avdimou village of Limasssol. Living area 142sqm…
$437,324
Mieszkanie 3 pokoi w Prasteio Avdimou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Prasteio Avdimou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
$439,639
Parametry nieruchomości w Prastio Avdimou, Cypr

