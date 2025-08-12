Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Nikozja
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Ogród

Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Nikozja, Cypr

Nikozja
12
Latsia
3
Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 2 pokoi w Ayia Marina, Cypr
Penthouse 2 pokoi
Ayia Marina, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
O projekcie: TessaMent to nowoczesne osiedle mieszkaniowe położone w jednym z najbardziej c…
$151,846
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się