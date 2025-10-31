Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol District
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z widokiem na morze w Limassol District, Cypr

Limassol
159
Demos Agiou Athanasiou
8
Jermasoja
6
Agios Ioannis
3
9 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 340 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 340 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 340 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$15,096
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Available for rent, this spacious office provides 200 square meters of internal space, locat…
$8,128
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 160 m² w Limassol District, Cypr
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 160 m²
Office space available on a busy commercial road in Limassol. Easy access to the highway, S…
$4,413
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 280 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 280 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 280 m²
Sea Front fully renovated office of 280 sqm is located at the coastline of Limassol, in the …
$11,031
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 270 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 270 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 270 m²
An exceptional real estate development nestled along the scenic coastline of Limassol, offer…
$12,773
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 276 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 276 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 276 m²
Prime Business Opportunity on Limassol’s Golden Business Mile Discover the splendor and sop…
$8,709
za miesiąc
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 220 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 220 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
Nice office in Neapoli with sea view and covered area 220 square meters is available now.…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Limassol District, Cypr

