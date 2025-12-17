Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol District
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bliźniak
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem dupleksów z ogrodem w Limassol District, Cypr

Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Wznosząc się nad panoramą Limassol, ten unikalny 23-piętrowy wieżowiec mieszkalny redefiniuj…
$14,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się