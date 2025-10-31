Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol District
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Limassol District, Cypr

Limassol
172
Jermasoja
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
33 obiekty total found
Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Limassol District, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$6,735
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Palodeia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Palodeia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Charming four bedroom residence available in the Palodia Hills of Limassol.  Just under five…
$5,806
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Souni Zanatzia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Souni Zanatzia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
The property is located on a very quiet road and is ideal for a family who want to be outsid…
$2,903
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Kato Polemidion Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kato Polemidion Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Jermasoja, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paramytha, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paramytha, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
An exceptional three bedroom detached house with swimming pool located in Paramytha village…
$2,903
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 8 pokojów w Kolossi Municipality, Cypr
Mieszkanie 8 pokojów
Kolossi Municipality, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Agios Tychonas, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
za miesiąc
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Limassol District.

penthouse’y

Parametry nieruchomości w Limassol District, Cypr

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen