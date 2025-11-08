Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

1 pokojowe
12
2 pokojowe
37
3 pokojowe
15
4 pokojowe
11
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Moni, Cypr
Mieszkanie
Moni, Cypr
For sale: a remarkable development land opportunity in the charming area of Moni. This spaci…
$1,45M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się