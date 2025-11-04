Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow z ogrodem na sprzedaż w Demos Polis Chrysochous, Cypr

6 obiektów total found
Bungalow w Pomos, Cypr
Bungalow
Pomos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
A contemporary styled bungalow offering open floor plans with dramatic views in every direct…
$532,252
Bungalow w Nea Dhimmata, Cypr
Bungalow
Nea Dhimmata, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Traditional, 4 bedroom house built in1955 located in the ideal center of Nea Dimmata village…
$342,557
Bungalow w Nea Dhimmata, Cypr
Bungalow
Nea Dhimmata, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
A great opportunity to purchase a property in one of the most prestige areas of Cyprus!!!Thi…
$580,605
Bungalow w Pomos, Cypr
Bungalow
Pomos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
A contemporary styled bungalow offering open floor plans with dramatic views in every direct…
$537,042
Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
