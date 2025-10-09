Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Demos Larnakas, Cypr

Pomieszczenie biurowe 300 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 300 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 300 m²
This versatile commercial property is located on the main Larnaca–Limassol road in Kamares, …
$4,101
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Office on the 3rd floor in the Larnaca center, one facing the main road (Makariou Street) an…
$1,308
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 80 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 80 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 80 m²
An office which is can be used as a shop, in the center of Larnaca for rent. It’s located on…
$872
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 89 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 89 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 89 m²
An amazing office in the center of Larnaca for rent. The office is on the 5nd floor of the b…
$1,090
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 76 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 76 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 76 m²
This landmark offices provides versatility and comfort. Located near the Radisson Blu Hotel …
$321,160
za miesiąc
