Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Agios Konstantinos
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Agios Konstantinos, Cypr

1 pokojowe
4
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/2
2-Bedroom Apartments The 2-bedroom apartments at Konstantinou & Evripidi Avenue offer a perf…
$299,028
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$201,269
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$299,028
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Ness Wii MarketNess Wii Market
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 2/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$385,286
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$310,529
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$304,778
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Century 21Century 21
Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$189,768
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$195,518
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Agios Konstantinos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Agios Konstantinos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$189,768
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
AuraAura

Parametry nieruchomości w Agios Konstantinos, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się