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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lika Senj County, Chorwacja

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Grad Novalja
19
Grad Senj
10
Opcina Plitvicka Jezera
3
67 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Stara Novalja, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Stara Novalja, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
Located just a short walk from the popular Babe Beach in Novalja, this fully equipped and mo…
$270,382
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Agencja
AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Luksusowa willa z nowoczesnym designem w dzielnicy Barbat na wyspie Rab, zaledwie 300 metrów…
$716,658
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Wyspa Pag, Mandre - Luksusowy Terraced Villa z prywatnym basenem tylko 300 Metrów od morza!N…
$616,985
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TekceTekce
Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Nowoczesne Vila w Lun, wyspa Pag - uroczo piękne!Unikalna, nowo wybudowana willa o powierzch…
$1,70M
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Willa w Stara Novalja, Chorwacja
Willa
Stara Novalja, Chorwacja
Sypialnie 5
Powierzchnia 239 m²
This modern villa in Novalja, just 1.1 km from the coast, offers panoramic sea views and ens…
$1,14M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Rozsądna cena!Fantastyczna nowa willa wybudowana tuż nad morzem w Starigradzie z molo z przo…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Nowo wybudowana willa z basenem w doskonałej lokalizacji w Stara Novalja, półwysep Pag, zale…
$1,14M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Pilna wyprzedaż! Zlekceważony!Stara cena to 1 500 000 eur! Nowa cena to 990 000 eur!KARLOBAG…
$1,14M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Ekstremalna willa z basenem na wyspie Pag, 300 metrów od morza!Całkowita powierzchnia 230 m2…
$1,18M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Wspaniała nowa willa w Banjol, wyspa Rab - idealny nowoczesny obiekt zaledwie 200 metrów od …
$1,31M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 199 m²
Luksusowa willa z basenem na półwyspie Pag, 500 metrów od morza!Mieszkanie przybiera formę p…
$1,77M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Absolutnie czarująca nowoczesna willa 1 rząd do morza na wyspie Pag, która zyskuje coraz wię…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Luksusowy widok na morze Villa na sprzedaż w Karlobag Area - tylko 300m od wybrzeża!Ta elega…
$1,43M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Oszałamiająca luksusowa willa o powierzchni 260 m ², wybudowana w 2017 roku, jest na sprzeda…
$1,37M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Luksusowa willa z basenem w pierwszym rzędzie do morza w Novalja, Pag!Całkowita powierzchnia…
$1,74M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Senj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Senj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Kod identyfikacyjny: 136- 115
$271,536
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Luksusowy widok na morze Villa z podgrzewanym basenem i udane Rental Business - Lun, Pag Isl…
$1,14M
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Dom 5 pokojów w Grad Novalja, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Grad Novalja, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 219 m²
Lokalizacja: Novalja Wybudowany: 2019 Centrum miasta: 7 km Morze: 1,2 km Odległość od lotni…
$1,63M
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Dom 3 pokoi w Stara Novalja, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Stara Novalja, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Mamy przyjemność przedstawić tę piękną, nowo wybudowaną willę z prywatnym basenem i ogrodem,…
$681,127
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Ekskluzywny dom z basenem na półwyspie Pag, 300 metrów od morza!Całkowita powierzchnia 230 m…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Jablanac, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Jablanac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Lokalizacja: Jablanac Zbudowany: 2018 Morze: 1,7 km Centrum miasta: 2.2 km Powierzchnia …
$1,41M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Nowa ekskluzywna willa z basenem w Stara Novalja, półwysep Pag.Należy do nowego kompleksu w …
$822,647
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Lekka i elegancka willa z basenem i fantastycznym widokiem, Półwysep Pag, w Novalja, ok. 1 k…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 310 m²
PAG ISLAND, NOVALJA - ekskluzywna luksusowa willa z podgrzewanym basenem, 250 m od morza i p…
$1,91M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
ekskluzywna willa 100 metrów od morza w Novalja, wyspa Pag, teraz półwysep!Sprzedaż projektu…
$1,30M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 317 m²
Teraz cena jest 250 000 eur niższe!Proszę, nie wahaj się zapytać o cenę!Wspaniała nowa willa…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Exclusive nowy dom z basenem w Mandre, Pag!Jest to jeden z dwóch półwydzielonych willi, gdzi…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Absolutna niespodzianka!Ta wyjątkowa luksusowa okazja nieruchomości oferuje nowo odnowioną w…
$1,83M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 163 m²
Ten wyjątkowy dom jednoosobowy na sprzedaż w Mandre na wyspie Pag oferuje rzadką okazję do p…
$1,13M
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Willa w Opcina Karlobag, Chorwacja
Willa
Opcina Karlobag, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Fascynująca willa nad morzem na sprzedaż w Lukovo Sugarje, Karlobag!Niesamowita pozycja tuż …
$1,20M
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Typy nieruchomości w Lika Senj County.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Lika Senj County, Chorwacja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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