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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Senj, Chorwacja

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domy
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9 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Jablanac, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Jablanac, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Lokalizacja: Jablanac Zbudowany: 2018 Morze: 1,7 km Centrum miasta: 2.2 km Przestrzeń we…
$1,38M
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Senj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Senj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Kod identyfikacyjny: 136- 115
$271,536
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 1 pokój w Grad Senj, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Senj, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kod identyfikacyjny: 136- 123
$231,612
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
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Dom 18 pokojów w Prizna, Chorwacja
Dom 18 pokojów
Prizna, Chorwacja
Pokoje 18
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny, bezpośredni dostęp do plaży, garaż, 632 m2, Prizna, W Prizna, 15 km od K…
$1,11M
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Dom 9 pokojów w Sveti Juraj, Chorwacja
Dom 9 pokojów
Sveti Juraj, Chorwacja
Pokoje 9
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
$798,958
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Dom 3 pokoi w Jablanac, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Jablanac, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 232 m²
Imponujący i odizolowany dom z basenem Jablanac, 237 m2 Przestronny nowo wybudowany dom poło…
$807,461
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LDV InvestLDV Invest
Dom 2 pokoi w Volarice, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Volarice, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
www.biliskov.com ID: 14923Senj, Volarice Dwa piękne, zupełnie nowe i wyposażone domy komórko…
$155,719
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Dom 3 pokoi w Prizna, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Prizna, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 222 m²
Prizna, dom jednoosobowy Dom jednoosobowy na 3 piętrach, 222 m2 (74m2 powierzchni planowej k…
$346,041
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Dom 18 pokojów w Grad Senj, Chorwacja
Dom 18 pokojów
Grad Senj, Chorwacja
Pokoje 18
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
$829,258
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