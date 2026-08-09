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Mieszkania na sprzedaż w Lika Senj County, Chorwacja

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Grad Novalja
4
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Stara Novalja, Chorwacja
Mieszkanie 3 pokoi
Stara Novalja, Chorwacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
Located just a short walk from the popular Babe Beach in Novalja, this fully equipped and mo…
$270,382
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Senj, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Senj, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Kod identyfikacyjny: 136- 115
$271,536
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
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Mieszkanie 5 pokojów w Stara Novalja, Chorwacja
Mieszkanie 5 pokojów
Stara Novalja, Chorwacja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
We present three modern apartments in an exceptional location in Novalja, on the island of P…
$507,705
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Grad Senj, Chorwacja
Mieszkanie 1 pokój
Grad Senj, Chorwacja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Kod identyfikacyjny: 136- 123
$231,612
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Agencja
Manor Nekretnine d.o.o.
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novalja, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novalja, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
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Mieszkanie 2 pokoi w Grad Novalja, Chorwacja
Mieszkanie 2 pokoi
Grad Novalja, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
W mieście Novalja, na pięknej wyspie Pag, ten elegancki budynek mieszkalny znajduje się na t…
$225,847
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Typy nieruchomości w Lika Senj County.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Lika Senj County, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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