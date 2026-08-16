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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Opcina Plitvicka Jezera, Chorwacja

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domy
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3 obiekty total found
Dom 10 pokojów w Korenica, Chorwacja
Dom 10 pokojów
Korenica, Chorwacja
Pokoje 10
Powierzchnia 792 m²
Liczba kondygnacji 2
DLA SPRZEDAŻY, PLITVICA LAKES, nieruchomości turystyczne Sprzedajemy nieruchomość turystyczn…
$608,935
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Dom 5 pokojów w Cujica Krcevina, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Cujica Krcevina, Chorwacja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
www.biliskov.com ID- 14895 Jeziora Plitwickie Uroczy dom o powierzchni 240 m ² i budynek pom…
$484,458
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Dom 6 pokojów w Rudanovac, Chorwacja
Dom 6 pokojów
Rudanovac, Chorwacja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
Jeziora Plitwickie Oddzielny dom mieszkalny 206 m2 zbudowany w 2019 roku na działce 1000 m2.…
$461,388
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Parametry nieruchomości w Opcina Plitvicka Jezera, Chorwacja

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