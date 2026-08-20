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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Grad Vodnjan, Chorwacja

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Vodnjan
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30 obiektów total found
Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Luksusowa willa w budowie z panoramicznym widokiem na obszarze Vodnjan niedaleko Puli!Całkow…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 161 m²
Ta nowoczesna, nowo wybudowana willa w malowniczej dzielnicy Galižana w pobliżu Vodnjan ofer…
$752,341
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 174 m²
Nowa willa w dzielnicy Vodnjan!Zaledwie rzut kamieniem od miasta Vodnjan leży osobliwe miejs…
$857,738
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Piękna luksusowa willa z gajem oliwnym o powierzchni 5800 m2 w Vodnjan!Ta wspaniała nierucho…
$2,29M
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Powierzchnia 242 m²
Przestronna willa na sprzedaż w Galizanie z dalekimi widokami na morze!Plaże są 4,5 km stąd.…
$1,10M
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesny, Wysoka Jakość One- Story Villa w prywatnym ośrodku w Vodnjan Area!Ta znakomita w…
$877,490
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TekceTekce
Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Imponująca willa w okolicy Vodnjan z Adriatykiem i wyspy Brijuni widoki!Całkowita powierzchn…
$1,89M
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Luksusowa willa w budowie w nowym nowoczesnym kompleksie w obszarze Vodnjan.Kompleks znajduj…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Współczesna willa z podgrzewanym basenem, sauną, jacuzzi, luksusowo urządzone w obszarze Vod…
$949,230
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Nowoczesna willa na ostatnim etapie budowy, z basenem, otoczona przyrodą w obszarze Vodnjan!…
$784,982
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Luksusowa willa w budowie z widokiem na morze w Vodnjan, z kompleksem kilku nowych nowoczesn…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 194 m²
Piękna willa z basenem i ogrodem w Vodnjan - 3500 Metrów od morzaPołożony w spokojnej okolic…
$908,596
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Dom 3 pokoi w Vodnjan, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Vodnjan, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Rozmieszczenie: Vodnjan Centrum: 8 km Morze: 7 km Lotnisko: 45 km Przestrzeń wewnętrzna:…
$1,02M
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Nowoczesny luksusowy willa w Vodnjan, premium nieruchomości możliwość w południowej Istrii c…
$960,682
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 394 m²
Imponująca nowo wybudowana luksusowa willa w obszarze Vodnjan!Willa znajduje się ok. 1,5-2 k…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Willa z basenem w Vodnjan!Powierzchnia całkowita 160 m2. Powierzchnia działki wynosi 649 m2.…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Luksusowa willa z podgrzewanym basenem na sprzedaż w pobliżu Vodnjan!Położony w pobliżu uroc…
$771,964
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Pozwólcie nam zaprezentować najnowocześniejszą willę, zagnieżdżoną w spokojnej dzielnicy mie…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Nowoczesna willa rodzinna o powierzchni 240 m2 na 1553 m2 ziemi w obszarze Vodnjan, słynna p…
$594,134
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Imponująca willa z basenem w okolicy Vodnjan!Całkowita powierzchnia wynosi 250 m2. Powierzch…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Kamienna willa z widokiem na morze!Dzięki bogatej historii, której ślady można znaleźć od cz…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Ten spektakularny nieruchomości oferuje niezwykle jasny, ultraluksusowy designerski willa na…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Galizana, Chorwacja
Willa
Galizana, Chorwacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 268 m²
Odkrycie doskonałej nieruchomości w Chorwacji na sprzedaż oznacza znalezienie nieruchomości,…
Cena na zgłoszenie
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Dom 5 pokojów w Vodnjan, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61M
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Dom 3 pokoi w Peroj, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Peroj, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Barbariga, in a quiet part of the tourist resort, only 1.5 km from the beach, is thi…
$497,112
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Dom 2 pokoi w Peroj, Chorwacja
Dom 2 pokoi
Peroj, Chorwacja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
House for sale in Peroj! This detached single-story house of 70 m2 is located in a quiet, de…
$308,896
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Dom 3 pokoi w Vodnjan, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
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Dom 4 pokoi w Divsici, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Divsici, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02M
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Dom 5 pokojów w Vodnjan, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Vodnjan, surroundings,only 4 km from the town of Vodnjan, a partially adapted stone …
$193,752
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Dom 3 pokoi w Vodnjan, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
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Typy nieruchomości w Grad Vodnjan.

domy

Parametry nieruchomości w Grad Vodnjan, Chorwacja

z Taras
Tanie
Luksusowe
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