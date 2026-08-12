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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vodnjan, Chorwacja

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domy
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6 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Vodnjan, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Vodnjan, Chorwacja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Rozmieszczenie: Vodnjan Centrum: 8 km Morze: 7 km Lotnisko: 45 km Przestrzeń wewnętrzna:…
$1,02M
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Dom 3 pokoi w Vodnjan, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
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Dom 5 pokojów w Vodnjan, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61M
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Dom 4 pokoi w Divsici, Chorwacja
Dom 4 pokoi
Divsici, Chorwacja
Pokoje 4
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02M
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Dom 3 pokoi w Vodnjan, Chorwacja
Dom 3 pokoi
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 3
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
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Dom 5 pokojów w Vodnjan, Chorwacja
Dom 5 pokojów
Vodnjan, Chorwacja
Pokoje 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Istria, Vodnjan, surroundings,only 4 km from the town of Vodnjan, a partially adapted stone …
$193,752
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