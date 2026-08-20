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Wynajem długoterminowy pomieszczenia przemysłowe w Xhafzotaj, Albania

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Zakład produkcyjny Usuwać
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1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 110 m² w Rreth, Albania
Zakład produkcyjny 110 m²
Rreth, Albania
Powierzchnia 110 m²
Nowoczesny i funkcjonalny magazyn jest oferowany do wynajęcia, położony w bardzo przystępnej…
$410
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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