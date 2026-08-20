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Wynajem długoterminowy nieruchomości w Xhafzotaj, Albania

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4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Sallmonaj, Albania
Dom 4 pokoi
Sallmonaj, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa znajduje się w spokojnej okolicy Shijak, w pobliżu skrzyżowania w 4- way. To jest 2 hi…
$752
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Zakład produkcyjny 110 m² w Rreth, Albania
Zakład produkcyjny 110 m²
Rreth, Albania
Powierzchnia 110 m²
Nowoczesny i funkcjonalny magazyn jest oferowany do wynajęcia, położony w bardzo przystępnej…
$410
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Bashkia Durres, Albania
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2
Pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze przy głównej drodze na autostradzie Tirana-Durr…
$1 397
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działki w Sallmonaj, Albania
Działki
Sallmonaj, Albania
Powierzchnia 10 000 m²
Plac znajduje się na skraju głównej drogi Durres - Tirana autostrady przed Sinan lub w pobli…
$11 538
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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