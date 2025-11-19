Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Wlora
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe

Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Obwód Wlora, Albania

Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
🆕🏢 BUSINESS PREMISES (OFFICE) FOR RENT NEAR THE MOSCOW, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🆕🏢 BUSINESS PREMISES (OFFICE) FOR RENT NEAR THE MOSCOW, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
🆕🏢 BUSINESS PREMISES (OFFICE) FOR RENT NEAR THE MOSCOW, VLORA 🏷 Price: 250 Euro / Month …
$290
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się