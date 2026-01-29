Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Bashkia Vlore, Albania

Kawalerka 1 pokój w Orikum, Albania
Kawalerka 1 pokój
Orikum, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/7
Nowoczesne studio na sprzedaż w Orkium, Vlora, na południu Albanii. Położone w Orikum, w jed…
$100,958
VAT
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/12
Studio na sprzedaż w Lungomare Vlora, Riwiera Albańska. Położone w doskonałej lokalizacji, w…
$128,044
VAT
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 4/6
Studio na sprzedaż w Lungomare Vlora w Albanii. Oprócz tego, że jest idealnym domem ze wzglę…
$81,225
VAT
Agencja
Albania Property Group
Języki komunikacji
English, Italiano
