Sklepy na sprzedaż w Tirana Municipality, Albania

1 obiekt total found
Sklep 65 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 65 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 65 m²
Gotowy do pracy - kompletny i funkcjonalny!Wyjątkowa szansa inwestycyjna w rozwijającym się …
$93,399
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Italiano
