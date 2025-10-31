Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Tirana Municipality, Albania

Tirana
3
3 obiekty total found
Gotowy biznes 278 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 278 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 278 m²
Piętro 1/5
A modern space that combines elegance, functionality, and high performance. Ideal for invest…
$611,788
Gotowy biznes 90 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 90 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
A fully equipped and operational aesthetic business is offered for sale, located in one of t…
$34,941
Gotowy biznes 500 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 500 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
Typy nieruchomości w Tirana Municipality.

